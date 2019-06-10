Почему жители Ташкента и областей платят разную госпошлину при покупке жилья в новостройках в столице? Журналисты задали этот вопрос представителям Министерства внутренних дел Узбекистана на брифинге в Агенстве информации и массовых коммуникаций в понедельник.

Согласно последним изменениям в законодательство, жители регионов могут получить постоянную прописку в Ташкенте, купив жилье в новостройке. Государственная пошлина за оформление сделки по квартире площадью до 100 кв. м составляет 5% от суммы договора, но не менее 10 минимальных зарплат (2 млн сумов), в то время как для жителей Ташкента с постоянной пропиской — всего 1 МРЗП (202,7 тысячи сумов).

Юрист Хушнудбек Худойбердиев ранее отмечал, что для последующего переоформления недвижимости, купли-продажи, мены и дарения в течение трех лет также установлены разные ставки. Граждане с постоянной пропиской в Ташкенте платят 1 МРЗП, граждане без ташкентской прописки — 400 МРЗП (81 млн сумов).

Начальник управления по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана Кутбиддин Бурхонов, отвечая на вопрос, сказал, что такое решение принято Кабинетом Министров, а не министерством.

«Мы исполнительный орган. Какое бы решение ни принимал Кабинет Министров, мы обязаны это выполнять. Если не будем выполнять, то в отношении нас будет применяться действующее уголовное и административное законодательство. Вам нужно обратиться в законодательный орган или Кабинет Министров», — сказал он.

МВД входит в состав Кабинета Министров, и представитель МВД состоял в рабочей группе, которая разрабатывала проект внесения изменений в законодательство касательно пошлин. Тем не менее, этот вопрос не в компетенции МВД, сказал Кутбиддин Бурхонов.

Согласно озвученным данным, по настоящее время 1136 человек получили прописку в столице за счет покупки жилья в новостройках.

На брифинге был также поднят вопрос совместных покупок недвижимости в новостройках несколькими гражданами. При такой операции купли-продажи каждый участник сделки получает право на постоянную прописку в Ташкенте.

В апреле Министерство юстиции через день после публикации сняло с обсуждения проект документа, предусматривающий усложнение требований прописки. Предлагалось установить требование об уплате госпошлины каждым участником совместной покупки жилья в новостройке.

Начальник Главного управления миграции и оформления гражданства МВД Бадриддин Шорихсиев сообщил, что все же разрабатывается проект постановления правительства о внесении изменений в законодательство, чтобы исключить случаи, когда «несколько человек или семей прописываются в квартире площадью 16 кв. м». При этом он назвал такую практику использованием «лазейки» в законодательстве.

«Трое или четверо жителей из области договаривались и покупали однокомнатную квартиру в Ташкенте и прописывались там. Это стало лазейкой для тех, кто хотел прописать в Ташкенте», — сказал он.

После того, как гражданам стали отказывать в прописке, люди начали обращаться в суды. «После выхода решения суда наши сотрудники прописывают их, но мы внесли этот вопрос в вышестоящие организации в качестве информации и попросили дать нам направление», — сообщил Бадриддин Шорихсиев.