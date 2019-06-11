Многие мечтают купить квартиру в новостройке в Ташкенте. Как выбрать максимально подходящее предложение? Изучить цены, инфраструктуру и дополнительные возможности. Olmazor Business City станет прекрасным выбором для тех, кто ценит семью, любит детей и хочет жить в безопасной среде.





Причины для покупки квартиры в ЖК Olmazor Business City:

1. Рассрочка от одного года до трех лет. Все знают, как важно планирование семейного бюджета, особенно в семьях с детьми. Поэтому для таких покупателей доступна рассрочка на три года с ежемесячной выплатой равными суммами и возможностью досрочного погашения кредита.

2. Короткий срок сдачи квартир. Важно не только купить квартиру по выгодной стоимости, но и поселиться в ней в ближайшее время. К сожалению, иногда привлекательные по цене предложения предполагают, что дом будет достроен через 5, а то и 10 лет. Где будет жить семья все это время? Многоэтажки не строятся за несколько месяцев, но современные технологии позволяют сократить процесс строительства. И Olmazor Business City это использует. В первые квартиры жилого комплекса можно будет въехать уже в 2020 году.

3. Квартира с ремонтом. Как советуют знающие люди: «Посчитай бюджет и срок на ремонт и умножь на два». Покупатели не готовы к таким расходам и не хотят жить в пыли и среди строительных материалов. Поэтому в ЖК Olmazor Business City продаются квартиры с готовым евроремонтом.

4. Развитая инфраструктура и безопасная территория. Olmazor Business City — большой жилой квартал, город в городе. Внутри будут разные объекты: детский сад, школа, клиника, фитнес-центр, магазин, игровые площадки и закрытая автомобильная стоянка. Не нужно тратить время и деньги на дорогу, переживать о безопасности детей во дворе и в транспорте, искать подходящие места для активного образа жизни. Жители квартир в жилом комплексе получают все это в пределах шаговой доступности. И совместные прогулки станут приятнее: вдоль реки на протяжении одного километра будет прогулочная аллея. В самом районе будет высажено много деревьев, чтобы со временем он превратился в настоящий зеленый парк.

5. Скидки от 4 до 23%. Если покупатель делает предоплату в размере 30%, то он экономит 4% от стоимости квартиры. Для тех, кто готов оплатить половину сумму, есть скидка 10%. Если покупатель оплачивает полную стоимость квартиры при заключении договора, то получает дополнительную возможность сэкономить. Его скидка 23% станет приятным бонусом ко всем преимуществам квартир в Olmazor Business City.

По итогам презентации проектов социально-экономического развития Алмазарского района пресс-служба президента Шавката Мирзиёева отметила, что Olmazor City станет будущим центром этого района.

Olmazor Business City создает центр притяжения для семей, которым важны комфортные условия, доступные цены и возможности для развития детей и взрослых.

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