Генеральная прокуратура Узбекистана опровергла применение пыток в отношении директора Фонда поддержки и развития независимых печатных СМИ и информационных агентств Саида-Абдулазиза Юсупова, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

10 мая Саид-Абдулазиз Юсупов задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и помещен в следственный изолятор Службы государственной безопасности (СГБ).

12 мая Следственным управлением СГБ задержанный привлечен к уголовному делу в качестве обвиняемого, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно заключению Ташкентского городского филиала Республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы от 16 мая, у Саид-Абдулазиза Юсупова имеется заболевание кровеносных сосудов, однако состояние здоровья не препятствует применению в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу и участию в проведении следственных действий.

7 июня мать обвиняемого Ж. Бакаева в ходе ее приема руководством генеральной прокуратуры обратилась с заявлением о том, что в ходе следствия в отношении ее сына применяются пытки, в связи с чем она просит проведения медицинского обследования сына с участием его защитника.

8 июня Генпрокуратура при участии защитника А. Шаймардонова и надзирающего за следствием прокурора Д. Рахматуллаева проведено медицинское обследование Саид-Абдулазиза Юсупова с привлечением специалистов-медиков. В ходе обследования на его теле никаких телесных повреждений либо признаков пыток обнаружено не было.

Обвиняемый в присутствии своего защитника А.Шаймардонова добровольно в письменной форме разъяснил, что в процессе следствия в отношении его не оказывается какое-либо физическое или психологическое воздействие, а также в настоящее время он своевременно принимает лекарства и проходит необходимые медицинские процедуры, связанные с заболеванием.

В мае в социальных сетях распространилось видеообращение, записанном в сентябре и опубликованном его братом. В нем Саид-Абдулазиз Юсупов говорит, что если эта запись появилась в интернете, значит он «либо находится под арестом, либо за пределами страны, либо, не дай бог, погиб в результате несчастного случая».