С 2019—2020 учебного года вводится единая школьная форма, напомнили в пресс-службе Министерства народного образования. Постановление об этом утвердил Кабинет министров Узбекистана 15 августа 2018 года.

В завершившемся учебном году школьники могли носить утвержденную постановлением форму добровольно. С нового учебного года ношение единой формы станет обязательным.

Ассоциация «Узтекстильпром» сформирует список производителей школьной формы в разрезе областей. В каждом регионе будут организованы торговые точки производителей школьной формы, их адреса планируется опубликовать в средствах массовой информации.

Цены на школьную форму определяются производителями «исходя из свободных рыночных отношений», подчеркнули в Министерстве народного образования.

Предприятия, производящие форму, не имеют права собирать авансовые платежи с родителей за школьную форму, которая еще не произведена.

Директорам школ и учителям запрещено принимать участие в реализации школьной формы, родители должны приобретать ее в торговых точках.