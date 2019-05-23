Узбекская делегация посетила Вашингтон (США) для участия в межконфессиональном ифтаре и «круглом столе» по вопросам свободы вероисповедания в Узбекистане, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел. В ее состав вошли директор Национального центра по правам человека Акмаль Саидов, председателя Комитета Сената Олий Мажлиса Алишер Курманов, директор Центра исламской цивилизации Шоазим Миноваров, а также муфтий Усмонхон Алимов.

Делегация провела двусторонние встречи с представителями Белого дома и Госдепартамента США — заместителем помощника президента США Лизой Кёртис, специальным советником вице-президента США по Южной и Центральной Азии Майклом Катроном и послом по особым поручениям в сфере религиозных свобод Сэмом Браунбэком.

На встрече с Сэмом Браунбэком обсуждалась реализация «дорожной карты» по свободе религии и убеждений, а также меры по исключению Узбекистана из так называемого «списка наблюдения» — стран, вызывающих обеспокоенность в сфере религиозных свобод.





В рамках визита делегации состоялся межконфессиональный ифтар. В нем впервые в истории узбекско-американских отношений принял участие муфтий Узбекистана. Как сообщил в своем Twitter посол Узбекистана Жавлон Вахабов, ифтар был организован Институтом мира США совместно c узбекской стороной.

Мероприятие прошло в гранд-холе имени Джорджа Шульца — госсекретаря США при администрации Рональда Рейгана. В ифтаре приняли участие представители Госдепартамента и Конгресса США, общественно-политические деятели, главы дипмиссий ряда мусульманских стран, исламские теологи и лидеры мусульманской общины, католической и православной церквей, синагог и других конфессий. Гостей приветствовали Усмонхон Алимов, Жавлон Вахабов и Сэм Браунбэк.