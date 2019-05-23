На полигоне «Гурумсарай» в Наманганской области продолжаются совместные тактико-специальные учения «Боевое содружество» подразделений Узбекистана и Беларуси, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства обороны.





Военнослужащие освободили условных заложников из рук незаконных вооруженных формирований, внезапно атаковав лагерь «боевиков». Бойцы отработали действия по прорыву линии обороны условного противника с помощью бронетехники, огневому удару по укрытию «боевиков» и помощи флангам при спуске с крутых горных склонов с альпинистским снаряжением.





Кроме того, военные закрепили навыки по выживанию в экстремальных условиях гор. Гости из Беларуси отработали задачу по обходу на пути следования засад и скрытому размещению лагеря с использованием складок местности.





Совместные учения продлятся до 27 мая. Они проходят согласно плану сотрудничества в области безопасности, подписанному между двумя государствами в 2018 году.