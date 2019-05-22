Посольство Соединенных Штатов Америки в Узбекистана опубликовало видеозапись с приветственной речью нового посла США Даниеля Розенблюма (Daniel Rosenblum).

«Для меня большая честь быть назначенным американским президентом послом США в Узбекистане, — сказал глава дипломатической миссии на узбекском языке. — За последние 30 лет мне посчастливилось учиться и работать в Восточной Европе, Евразии и Центральной Азии. Меня назначили представителем США в самый важный и интересный период в истории Узбекистана».

Посол приветствовал широкомасштабные реформы, начатые президентом Шавкатом Мирзиёевым, особенно в сфере образования.

«Нет ничего важнее для будущего народа, чем образование молодежи. Я с нетерпением жду возможности узнать больше о всемирно известном гостеприимстве узбекского народа, его богатой истории и культурном наследии, а также поездки в вашу красивую страну с моей женой Шэрон, моим сыном Джоном и моей дочерью Лианой. Вскоре я надеюсь встретиться с вами. Берегите себя», — сказал Даниель Розенблюм.

Дипломат был приведен к присяге в качестве посла США в Ташкенте 9 мая. Он имеет степень бакалавра истории Йельского университета и степень магистра в области советских исследований и международной экономики Школы перспективных международных исследований при Университете Джона Хопкинса.

Даниель Розенблюм работает в системе Госдепартамента США с 1997 года. В 2008−2014 годах он занимал пост координатора помощи США странам Европы, Евразии и Центральной Азии. С 2014 года работал заместителем помощника государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии.

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