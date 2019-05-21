В жилом комплексе Jangokh запущена вторая очередь продаж квартир. Эта акция называется Jangokh 2.0, так как существенно отличается от первой, показавшей наличие огромного спроса на жилье.

В рамках акции Jangokh 2.0 будут проданы 72 уютные и просторные квартиры.

В ЖК Jangokh 2.0 построят квартиры новой планировки. Результаты первой очереди продаж показывают, что спрос на квартиры в ЖК Jangokh был невероятно высоким. Вторая очередь не станет исключением.





В новом комплексе есть 1-комнатные, 3-комнатные и 4-комнатные квартиры. Это отличное предложение как для молодых, так и для больших семей. Квартиры запланированы с учетом всех особенностей и требований местного климата, традиций застройки и удобной организации пространства.





5,5 млн сумов за 1 кв. м — по такой цене будут продаваться квартиры во второй линии жилого комплекса Jangokh 2.0. Это оптимально приемлемая цена за новостройку уровня Jangokh 2.0, которая расположена в историческом центре Ташкента, в тихом и удобном месте.

Все дома, возводимые девелоперской компанией Genesys, имеют хорошую сейсмологическую устойчивость, развитую инфраструктуру и центральные коммуникации. Рядом с комплексом находятся тенистый парк, станция метро, детский сад, магазины. Сам комплекс оборудован детской площадкой и просторной парковкой.





Кроме привлекательной цены, в жилом комплексе Jangokh 2.0 действует постоянная акция «Соседи». Она позволяет жильцам получить кэшбек 1% от суммы своего договора, если они приведут с собой своих будущих соседей. Это отличное решение для тех, кто не хочет расставаться со своими соседями на старом месте или хочет поселиться рядом с друзьями и родственниками.





ЖК Jangokh от Genesys — гарантия уютного будущего.

Адрес: Шайхонтохурский р-н, м-в Жангох.

Ориентир: м-в Ц-15

Сайт: genesys.uz

E-mail: sales@genesys.uz

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