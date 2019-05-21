В жилом комплексе Jangokh запущена вторая очередь продаж квартир. Эта акция называется Jangokh 2.0, так как существенно отличается от первой, показавшей наличие огромного спроса на жилье.
В рамках акции Jangokh 2.0 будут проданы 72 уютные и просторные квартиры.
В ЖК Jangokh 2.0 построят квартиры новой планировки. Результаты первой очереди продаж показывают, что спрос на квартиры в ЖК Jangokh был невероятно высоким. Вторая очередь не станет исключением.
В новом комплексе есть 1-комнатные, 3-комнатные и 4-комнатные квартиры. Это отличное предложение как для молодых, так и для больших семей. Квартиры запланированы с учетом всех особенностей и требований местного климата, традиций застройки и удобной организации пространства.
5,5 млн сумов за 1 кв. м — по такой цене будут продаваться квартиры во второй линии жилого комплекса Jangokh 2.0. Это оптимально приемлемая цена за новостройку уровня Jangokh 2.0, которая расположена в историческом центре Ташкента, в тихом и удобном месте.
Все дома, возводимые девелоперской компанией Genesys, имеют хорошую сейсмологическую устойчивость, развитую инфраструктуру и центральные коммуникации. Рядом с комплексом находятся тенистый парк, станция метро, детский сад, магазины. Сам комплекс оборудован детской площадкой и просторной парковкой.
Кроме привлекательной цены, в жилом комплексе Jangokh 2.0 действует постоянная акция «Соседи». Она позволяет жильцам получить кэшбек 1% от суммы своего договора, если они приведут с собой своих будущих соседей. Это отличное решение для тех, кто не хочет расставаться со своими соседями на старом месте или хочет поселиться рядом с друзьями и родственниками.
ЖК Jangokh от Genesys — гарантия уютного будущего.
Адрес: Шайхонтохурский р-н, м-в Жангох.
Ориентир: м-в Ц-15
Сайт: genesys.uz
E-mail: sales@genesys.uz
Facebook: fb.com/genesysdev
Instagram: @genesysdev
На правах рекламы.
Гульрух Матсапаева
Есть подземная парковка? И возможна покупка квартир гражданам РФ?
Алексей Николаевич
Простой пример завышенных цен. У нас же любят все сравнивать с Европой, когда это выгодно. Так вот, цена жилья в Германии 300 евро за кв. м=2млн. 827 тыс. сум. Если есть деньги по 5,5 млн. у молодых и многодетных семей(как призывает статья) то езжайте лучше в ЕС. Там купите две квартиры.
Xurshid Habib
Дорогой Алексей Николаевич,
где в Германии вы видели квартиру в новостройке за 300 евро за кв.м? Даже кирпич в строймагазине стоит дороже. На севере Германии, в маленьком городке за кв.м. просят 2000 евро. На юге ещё дороже.
Кто узбекам даст возможность приехать и жить в Германии? Было бы, конечно, классно.