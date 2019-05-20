Принято три постановления Кабинета Министров о строительных работах в Самаркандской области, сообщила Norma.uz.

Инвестиционный проект на сумму 340 млн долларов по производству цемента будет реализован в Каттакурганском районе, в результате будет создано 600 рабочих мест.

Запланировано строительство Булунгурского водохранилища, которое запустят в эксплуатацию до 1 июля 2021 года. Общая сумма проекта — более 46 млн долларов. По итогам строительства будет создано 51 рабочее место.

Кроме того, утвержден адресный список автомобильных дорог (протяженностью 103 км), тоннелей и мостов, которые будут построены, отремонтированы и реконструированы в 2019—2020 годах. На это выделяется более 2,7 трлн сумов.