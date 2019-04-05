4 апреля неизвестный мужчина во время телефонного разговора с информационной службой Beeline Uzbekistan угрожал взорвать мобильную компанию, сообщила пресс-служба МВД Узбекистана.

Гражданин В. М. заявил, что он не может никому дозвониться, хотя пополнил свой счет. Он заявил, что взорвет компанию, если не включат номер в течении 5 минут.

В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов Ташкентской области установили и задержали гражданин В. М., который «в пьяном состоянии позвонил в компанию и угрожал из-за плохой связи в сети», отмечается в сообщении.

Ведется доследственная проверка.