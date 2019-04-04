С наступлением весны и светлого доброго праздника Навруз каждому хочется радости и обновления. Для этого люди создают праздники, мероприятия и объединяются, распевают песни и танцуют вокруг костра, на котором варят сумаляк. День и ночь, в течение которых варится любимое многими весеннее угощение, по праву можно назвать волшебными.





Блюдо из проросшей пшеницы и воды кажется необычайно простым, однако хранит в себе немало секретов. Например, чтобы сумаляк не пригорал, его не только важно постоянно мешать шумовкой, но и отправлять в казан камушки.

Чтобы блюдо получилось достаточно наваристым и питательным, помимо пшеницы в него добавляют хлопковое масло и муку. А в 100 г этого угощения хранится 140 ккал. Варить сумаляк принято группой людей под песни и танцы.





С 29 по 30 марта в ташкентском Central Park установили рекорд, сварив 8 тонн сумаляка. На приготовление этого замечательного весеннего блюда ушло полтора дня. В этом процессе, не покладая рук, участвовало 50 лучших поваров Ассоциации поваров Узбекистана и использовалось 7 тысяч кг муки, 2,4 тысячи кг пшеницы, 10 кг грецких орехов, 300 л растительного масла, 3 тысячи л воды. Все это готовилось в рекордном казане диаметром 4,2 м, глубиной 1 м и вместимостью 8 тысяч л. В итоге получилось 8 135 кг этого отменного блюда.





На празднике приготовления сумаляка в парке участвовали аниматоры, артисты и народный ансамбль, которые развлекали народ и участников мероприятия различными шоу-программами.





На правах рекламы.