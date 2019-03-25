Проект по снабжению чистой питьевой водой 200 тысяч жителей Наманганской области будет реализован в 2020—2025 годах. Сумма проекта, утвержденного Фондом международного развития Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) 22 марта, составила 54 млн долларов, сообщила пресс-служба МИДа.

Кредит будет выдан на 20 лет с пятилетним льготным периодом, отмечается в сообщении. Питьевой водой планируется обеспечить 22 населенных пункта Янгикурганского района и частично Наманган.

Фонд международного развития ОПЕК — международный финансовый институт, созданный в 1976 году странами-членами организации. Узбекистан сотрудничает с фондом с 2000 года. Портфель финансовых средств, одобренных фондом для государственного сектора Узбекистана, на сегодня составляет 125,9 млн долларов. Фонд поддерживает в стране реализацию проектов в сферах ирригации, мелиорации, водоснабжения и коммунального хозяйства.