Авиационные администрации Узбекистана и Люксембурга подписали меморандум о взаимопонимании по воздушному сообщению, сообщило УзА.

Подписание состоялось в Ташкенте в рамках встречи первого заместителя министра транспорта Илхома Махкамова с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном.

Подписанный документ направлен на правовое упорядочение осуществления грузовых и пассажирских перевозок, а также чартерных рейсов между двумя странами. Он, в частности, позволит люксембургской авиакомпании Cargolux осуществлять с 2020 года транзитные грузоперевозки в страны Азии через транспортный хаб «Навои».

Переговоры о выполнения коммерческих полетов через Навои прошли в столице Узбекистана в сентябре прошлого года.

Сargolux Airlines International, базирующаяся в Люксембурге, является одной из крупнейших европейских авиакомпаний, выполняющих регулярные грузовые перевозки по всему миру.

