Президент Шавкат Мирзиёев 5 марта подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с демократизацией порядка формирования правительства и усилением его ответственности».

Согласно принятым поправкам, к полномочиям Законодательной палаты (ст. 79 Конституции РУз) добавлено рассмотрение и одобрение по представлению премьер-министра кандидатур в члены Кабинета Министров для последующего утверждения их на должности президентом.

В полномочия президента внесены изменения в части утверждения членов Кабинета Министров по представлению премьер-министра после одобрения Законодательной палатой (п. 11 ч. 1 ст. 93 Конституции РУз). Прежде одобрения нижней палаты парламента не требовалось.

Соответствующие изменения, подразумевающие настоящий порядок, внесены также в законы о Кабинете Министров, о Сенате и о Законодательной плате.

Документом внесены дополнения в закон о регламенте Законодательной палаты. Согласно новому порядку, кандидатура в члены Кабинета Министров рассматривается и одобряется на заседании Законодательной палаты после ее предварительного рассмотрения ответственным комитетом, фракциями политических партий и депутатскими группами в нижней палате парламента.

Кандидат должен будет представить Законодательной палате планы действий, предусматривающие взаимосвязанные с программой действий правительства правовые, экономические, социальные и организационно-технические меры по достижению целевых показателей и задач на перспективу.

В случае отклонения кандидатуры премьер-министр вносит новую кандидатуру для рассмотрения и одобрения.

Кроме того, премьер-министр вместе с членами правительства должен представлять в палаты Олий Мажлиса ежеквартальный отчет о реализации государственной программы на соответствующий год (2019 год — Год активных инвестиций и социального развития).

Настоящие изменения и дополнения вступают в силу с 1 апреля.

Практику утверждения кандидатур членов правительства парламентом, а не президентом предложил ввести Шавкат Мирзиёев в ежегодном послании парламенту 28 декабря. Президент отметил, что такой порядок повысит ответственность министров.