Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ежегодном послании парламенту в пятницу предложил ввести практику утверждения кандидатур членов Кабинета Министров Олий Мажлисом, а не президентом.

«Сейчас, согласно Конституции, парламент утверждает премьер-министра, но не участвует в назначении министров (их назначает президент — ред.). Поэтому члены правительства в должной мере не чувствуют ответственность перед парламентом», — сказал глава государства.

«Пусть будущий министр защитит свою программу развития той или иной сферы, покажет пути ее реализации перед парламентом. Одним словом, пусть докажет, что достоин своей должности. Потом я поставлю свою подпись. Это будет справедливо», — подчеркнул он.

«Мы говорим о демократии, об активности партий. Партии должны готовить достойных кандидатов по каждой сфере». Между ними должна быть конкуренция за посты в правительстве. Раньше такой системы не было, министров назначает президент, сказал Шавкат Мирзиёев.

В местных кенгашах (советах) народных депутатов надо внедрить практику утверждения кандидатур руководителей районных, городских, областных ведомств, нужно советоваться с народом, выбираться должны самые достойные, продолжил глава государства.

«Сейчас районных хокимов утверждают по предложению хокима области, я против этого. Кенгаш лучше знает кандидата, достоин ли он должности», — сказал он.

Судей тоже назначает президент, это может делать Высший судейский совет. У президента очень много полномочий, постепенно это должно измениться, отметил Шавкат Мирзиёев.