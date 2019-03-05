С 5 марта разрешен ввоз в ручной клади и багаже пассажиров, прибывающих из Узбекистана в Россию, свежих овощей, фруктов, сухофруктов и орехов общим весом не более 5 кг, сообщила российская Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Как уточнили в ведомстве, запрет на ввоз был снят в результате совместной работы по обеспечению фитосанитарной безопасности двух стран Государственной инспекции по карантину растений при Кабинете Министров Узбекистана и Россельхознадзора.

Ввоз разрешен под гарантии Госинспекции по карантину растений, подчеркивается в сообщении.

Запрет на провоз пассажирами продукции растительного происхождения из Узбекистана в Россию был введен 16 апреля 2012 года из-за систематического выявления карантинных организмов в продуктах.