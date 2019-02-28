Курсы повышения квалификации каждые два года должны будут проходить только водители автомобилей юридических лиц, занимающиеся деятельностью по перевозке грузов или пассажиров, а не все водители юрлиц. Соответствующие дополнение в Кодекс об административной ответственности одобрил Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 18-м пленарном заседании в четверг.

В статью 135 Кодекса об административной ответственности (управление транспортными средствами лицами, не имеющими документов, предусмотренных Правилами дорожного движения) вносится дополнение, предусматривающее ответственность за отсутствие сертификата о прохождении повышения квалификации водителей транспортных средств, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров или грузов.

Исключение составляет двухгодичный период с момента получения удостоверения на право управления транспортными средствами, кроме случаев его замены или выдачи вместо утерянного.

Ранее «Газета.uz» со ссылкой на депутата от Либерально-демократической партии Расула Кушербаева писала о планируемом изменении в Административный кодекс.

Требование об обязательном наличии сертификата для всех водителей юрлиц было введено правительством Узбекистана еще в сентябре 2017 года, но законодательство до сих не предусматривало ответственности за отсутствие этого сертификата.

Необходимость повышения квалификации в правительстве объясняли тем, что «в большинстве случаев участниками дорожно-транспортных происшествий становятся водители, управляющие автотранспортными средствами, принадлежащими юридическим лицам». Какие-либо обоснования этого утверждения не приводились.

После широкого общественного резонанса Кабинет Министров внес изменения в свое решение, отменив монополию на повышение квалификации водителей юрлиц, предоставленную компании Avtotest. Однако сертификат все равно требовался для всех водителей юрлиц.

Чтобы закон вступил в силу, его должен подписать президент страны.