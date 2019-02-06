Проходить курсы повышения квалификации каждые два года должны будут только водители автомобилей юридических лиц, занимающиеся деятельностью по перевозке грузов и пассажиров, а не все водители юрлиц. О состоянии проекта закона о поправках в Кодекс об административной ответственности в своем Telegram-канале рассказал депутат от Либерально-демократической партии Расул Кушербаев.

По его словам, принятая во вторник во втором чтении версия документа о поправке в статью 135 КоАО (об управлении транспортными средствами без документов, предусмотренных Правилами дорожного движения) отличается от версии, рассмотренной в первом чтении.

Проектом предлагается ввести административную ответственность не для всех водителей, управляющих автотранспортным средством, принадлежащим юрлицу, без сертификата о прохождении курса повышения квалификации, а только для водителей, занимающиеся деятельностью по перевозке грузов и пассажиров.

Расул Кушербаев напоминает, что требование о наличии сертификата, утвержденное правительством Узбекистана еще в сентябре 2017 года, но до сих пор не отраженное в Административном кодексе, вызвало широкий общественный резонанс. Примерно через полгода правительство внесло изменения в свое решение, отменив монополию на повышение квалификации водителей юрлиц, предоставленную компании Avtotest. Однако сертификат по-прежнему требуется для всех водителей юрлиц.

Депутаты изучили многие мнения и предложения, которые отражены в проекте закона и «действительно направлены на обеспечение безопасности граждан», отметил Расул Кушербаев.

В документе также уточняется, что наличие сертификата не требуется в течение двух лет после получения водительского удостоверения или обмена утерянного удостоверения на новое.

«Из этого следует, что инспектор безопасности дорожного движения при проверке документов может требовать предъявления сертификата о повышении квалификации не у всех водителей автотранспорта, принадлежащего юрлицам, а только у водителей, специализирующихся на перевозке пассажиров и груза», — пояснил депутат.