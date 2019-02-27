В негосударственном образовательном учреждении British Foundation Tashkent 26 февраля открылся первый в СНГ филиал британского консорциума NCUK Foundation. Окончившие филиал могут без экзаменов поступить в вузы Узбекистана, Великобритании, Новой Зеландии и Австралии, сообщило УзА.

В филиал на основе экзаменов будут приниматься выпускники школ, лицеев и колледжей. Как уточнили «Газете.uz» в British Foundation Tashkent, длительность учебной программы составляет девять месяцев — с апреля по декабрь, стоимость — 7000 долларов.

В программе — обучение английскому языку, математике и экономике. Занятия будут проводить квалифицированные специалисты из Великобритании.

Заявки на обучение подали 50 человек. Ежегодно филиал на грантовой основе будет принимать 10 юношей и девушек. Это предусмотрено меморандумом между международной ассоциацией British Education и Союзом молодежи Узбекистана.