Самвел Бабаян назначен советником президента футбольного клуба «Локомотив», сообщила пресс-служба ташкентской команды.

Согласно сообщению, президент клуба Мансур Раджапов поставил перед задачи улучшения инфраструктуры клуба и поднятия ее на новый уровень, развития детской и юношеской футбольных школ и внедрения современного метода управления, а также совершенствования материально-технической базы клуба.

Напомним, в 2014 году под руководством Самвела Бабаяна «Пахтакор» стал чемпионом Высшей лиги, а сам он по итогам сезона был признан тренером года в Узбекистане. В 2015 году Бабаян возглавил сборную Узбекистана, а 7 сентября 2017 года был отправлен в отставку из-за неудачного результата в квалификации к чемпионату мира-2018.

15 января 2018 года Федерация футбола Узбекистана пожизненно отстранила Самвела Бабаяна от любой деятельности в сфере футбола, как сообщалось, из-за махинаций с контрактами футболистов во время его работы в ташкентском «Пахтакоре». Тренер также был обвинен в провале национальной сборной в отборочном турнире к ЧМ-2018.

В конце марта 2018 года специалист возглавил латвийский клуб «Спартак» из Юрмалы. Но 13 апреля стало известно, что Бабаяну не была присвоена необходимая для работы в Высшей лиге чемпионата Латвии европейская тренерская лицензия. Проверка проводилась УЕФА из-за того, что система лицензирования тренеров в АФК отличается от аналогичной системы в УЕФА.

23 апреля Самвел Бабаян покинул пост главного тренера «Спартака» и был переведен на должность технического директора клуба.