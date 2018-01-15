Бывший главный тренер сборной Узбекистана по футболу Самвел Бабаян пожизненно отстранен от любой футбольной деятельности. Соответствующее решение было принято исполнительным комитетом Федерации футбола Узбекистана 15 января, сообщила пресс-служба ФФУ.
Самвел Бабаян незаконно вносил изменения в контракты футболистов во время своей работы в «Пахтакоре». Когда специалист узнал о том, что в команду приходит новое руководство, срок соглашений игроков, рассчитанных до 2018 года, были изменены на 2017 год, говорится в заявлении ФФУ.
«Основная цель — продать игроков в зарубежные клубы, которые к концу года стали свободными агентами, и получить личную выгоду», — отметили в федерации.
«Ставя личные интересы превыше всего, он также не справился с работой в сборной страны. Предвзятое отношение к игрокам негативно сказалось на атмосфере внутри национальной сборной. При выборе игроков в состав Самвел Бабаян полагался на знакомых футболистов, а также игнорировал мнения и рекомендации опытных тренеров и экспертов», — отмечается в сообщении.
Во время отборочных игр к ЧМ-2018 Самвел Бабаян не наладил дисциплину в команде, не контролировал физическое состояние игроков, которые были сами по себе, безответственно подходил к работе — все это негативно отразилось на уровне сборной и стало причиной недовольства народа, перечислила ФФУ.
«Трудно оправдать тот факт, что некоторые футболисты, которые были проданы в зарубежные клубы, несмотря на низкий уровень игры постоянно привлекались в основной состав команды. Особенно когда такие действия оказывают негативное влияние на результаты сборной», — подчеркивается в заявлении.
Отныне от каждого футбольного тренера требуется иметь «глубокое понимание ответственности», установить дисциплинарный порядок в команде и контролировать состояние игроков.
Федерация футбола проведет основательную проверку деятельности каждого футбольного тренера и примет соответствующие меры.
Георгий Лютый
oxota na lis, a polzi ot etogo futbolu? odnogo, vtorogo, potom eshe pyaterix, skolko ix eshe budet, dlya chego eto vse?
Орландини Орланда
Давно надо было этим заняться. Железная дисциплина в команде это залог успеха сборной страны.
Sabir Butunov
Уважаемая федерация! Имейте мужество сказать всю правду, не скрывая ничего. С. Бабаян что работал сам по себе и никто его не прикрывал из бывших руководителей? Как я подумаю, что может случиться, если он начнет говорить все, что знает?! Пока Вы будете говорить полуправду долго ещё будем мечтать об успехах нашего футбола! Обидно за болельщиков, никто их в копейку ни ставит! Бог Вам судья!
Albert Sharafutdinov
Что же вы его не выгнали перед/после проигранной игры Сирии? Китаю, ничьи с Кореей? Чего вы ждали? А ждали вы скорее любой победы, даже случайной, когда как нибудь любой частью тела, в свои ворота мяч “на шару“ закатится корейцам и тогда Бабаян был бы гением. Тогда бы вспоминали его первые 11 побед (я и не знаю ни одного тренера сборных кто дал бы сразу после прихода 11 побед подряд, может поможет мне кто- нибудь? Сомневаюсь). Он был всего в одном, даже корявом, глупом ударе оказавшемся в корейских воротах. Теперь на него можно вешать всех собак, пытаясь показать бурную деятельность сразу по приходу на новую должность. Не думаю, что это правильно. Ну кого у вас можно продать? Кого? Кримеца? “нападающего“ Сергеева? Кто их купит? У нас нет футболистов, на которых можно делать деньги. Эти очень недорогие “мастера“ и игры выдают соответственно своим расценкам и поэтому команда не попадает в финалы. И не попадет, если вы будете назначать козлов отпущения Абрамова, Бабаяна. следующего за ними, ведь я уверен, что у него тоже ничего не получится- нет футболистов. нет денег на развитие футбола. Чемпионат лихорадочно перекраивается, потому что нечем платить зарплаты футболистам. Футболу нужны хорошие менеджеры (по типу Бабаяна, кстати тоже, ведь он не просто так сделал Пахтакор чемпионом и что то сразу к его чемпионству и как он его сделал вопросов не возникало, а возникло, ожидаемо, когда уже кулаками не машут). Футболу нужны хорошие деньги, чтобы разумные менеджеры и тренера давали на них результаты. Нет денег. Вход на стадион чуть ли не бесплатный, на этом денег не делают. Права на трансляции у нас не продаются, все вокруг колхозное- приезжай и снимай матч бесплатно. Атрибутика и прочие аксессуары- тоже самое. Весь город и вся страна облеплена Барселоной, Реалом Манчестером, а за местные команды играют недорогие ребятишки, которые никогда и никем скорее всего не станут. Я это вижу по деградации молодежного футбола, который когда то давал результаты а сейчас (за исключением идущего сейчас турнира) не можем показать никакого результата даже на азиатском первенстве, перестав появляться на мировых чемпионатах. В общем не в Бабаяне дело. Он просто козел отпущения
Таир Урунбаев
Ну конечно же им выгодно сказать, что это ОН! И и только..
Yuriy Naumov
Очень похоже на то, что нашли козла отпущения. Одно дело профессиональные ошибки — это простительно, а другое мошенничество — за это надо наказывать. В этом пусть разбираются специалисты. Но мне ещё интересно, а почему зарубежные клубы купили плохих игроков?
Timur Ikramov
а зато сейчас все наши футболисты заиграют как Месси..!!!
Alexsandr Krukov
Какие футболисты проданные в зарубежные клубы, имеют высокий уровень игры? Раз привлекались с низким уровнем игры. Прошел несколько месяцев, после отстранения главного тренера. Нового пока нет. Надеюсь мы увидим результат, от нового руководства, а пока только разговоры
Ildar Yusupov
Как у нас любят найти крайнего…Меньше слов, ФФУ, больше дела…