Бывший главный тренер сборной Узбекистана по футболу Самвел Бабаян пожизненно отстранен от любой футбольной деятельности. Соответствующее решение было принято исполнительным комитетом Федерации футбола Узбекистана 15 января, сообщила пресс-служба ФФУ.

Самвел Бабаян незаконно вносил изменения в контракты футболистов во время своей работы в «Пахтакоре». Когда специалист узнал о том, что в команду приходит новое руководство, срок соглашений игроков, рассчитанных до 2018 года, были изменены на 2017 год, говорится в заявлении ФФУ.

«Основная цель — продать игроков в зарубежные клубы, которые к концу года стали свободными агентами, и получить личную выгоду», — отметили в федерации.

«Ставя личные интересы превыше всего, он также не справился с работой в сборной страны. Предвзятое отношение к игрокам негативно сказалось на атмосфере внутри национальной сборной. При выборе игроков в состав Самвел Бабаян полагался на знакомых футболистов, а также игнорировал мнения и рекомендации опытных тренеров и экспертов», — отмечается в сообщении.

Во время отборочных игр к ЧМ-2018 Самвел Бабаян не наладил дисциплину в команде, не контролировал физическое состояние игроков, которые были сами по себе, безответственно подходил к работе — все это негативно отразилось на уровне сборной и стало причиной недовольства народа, перечислила ФФУ.

«Трудно оправдать тот факт, что некоторые футболисты, которые были проданы в зарубежные клубы, несмотря на низкий уровень игры постоянно привлекались в основной состав команды. Особенно когда такие действия оказывают негативное влияние на результаты сборной», — подчеркивается в заявлении.

Отныне от каждого футбольного тренера требуется иметь «глубокое понимание ответственности», установить дисциплинарный порядок в команде и контролировать состояние игроков.

Федерация футбола проведет основательную проверку деятельности каждого футбольного тренера и примет соответствующие меры.