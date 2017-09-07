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Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Самвел Бабаян отправлен в отставку

Федерация футбола сообщила об отставке главного тренера национальной сборной Самвела Бабаяна.

Сегодня, 10:42   Спорт  

Федерация футбола Узбекистана сообщила об отстранении Самвела Бабаяна от должности главного тренера национальной сборной.

«Самвел Бабаян и его штаб не справился с задачей выхода на чемпионат мира. По этой причине тренерский штаб национальной сборной Узбекистана полностью распущен», — говорится в заявлении федерации.

ФФУ поздравила Иран и Южную Корею с получением путевки на чемпионат мира и пожелала им удачи. В то же время федерация выразила благодарность болельщикам, которые поддерживали национальную команду в ходе отборочного турнира к ЧМ-2018.

Текст: «Газета.uz»      3 374
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