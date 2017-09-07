Самвел Бабаян отправлен в отставку

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Федерация футбола Узбекистана сообщила об отстранении Самвела Бабаяна от должности главного тренера национальной сборной.
«Самвел Бабаян и его штаб не справился с задачей выхода на чемпионат мира. По этой причине тренерский штаб национальной сборной Узбекистана полностью распущен», — говорится в заявлении федерации.
ФФУ поздравила Иран и Южную Корею с получением путевки на чемпионат мира и пожелала им удачи. В то же время федерация выразила благодарность болельщикам, которые поддерживали национальную команду в ходе отборочного турнира к ЧМ-2018.
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