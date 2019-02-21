Узбекистан готов и намерен развивать партнерские отношения со всеми государствами в целях поддержания мира в регионе и, в первую очередь, обеспечения спокойствия в Афганистане, заявил министр обороны Баходир Курбанов, выступая на конференции начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии 21 февраля в Ташкенте.

Проведение конференции в Узбекистане, по его мнению, является наглядным показателем стремления страны к обеспечению мира, стабильности и добрососедства на территории Центральной и Южной Азии, а также приверженности к укреплению международного и регионального сотрудничества.

Министр обороны напомнил, что Узбекистан проводит миролюбивую политику, основные цели которой в области обороны — защита независимости, территориальной целостности и конституционного строя, обеспечение военной безопасности государства и укрепление международного и регионального сотрудничества по безопасности.

«Нами проводится работа по укреплению взаимопонимания и конструктивного сотрудничества со всеми странами Центральной и Южной Азии, по недопущению и нейтрализации внутренних и внешних угроз миру, стабильности и безопасности в регионе, расширяется взаимодействие с инопартнерами в области обороны», — подчеркнул Баходир Курбанов.

Глава Центрального командования Вооруженных Сил США Джозеф Вотел, выступая в завершение конференции, отметил:

«Присоединяясь к Центкому ВС США в проведении этой конференции, Узбекистан играет ведущую роль в укреплении безопасности и стабильности в Центральной и Южной Азии».

Он заявил, что США привержены развитию и укреплению сотрудничества в поисках конструктивных способов для внесения вклада в стабильность и суверенитет «наших партнеров в этом регионе».

«Я хочу особо поблагодарить президента Мирзиёева за то, что он лично заинтересовался успехом этой конференции и поделился со мной своими мыслями о том, как мы можем сотрудничать в будущем для укрепления региональной безопасности», — заключил Джозеф Вотел.

Как сообщила накануне пресс-служба главы государства, президент принял командующего Центкома ВС США. На встрече были обсуждены вопросы расширения узбекско-американского военного и военно-технического сотрудничества и взаимодействия в области безопасности.