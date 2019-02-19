14 февраля Министерство здравоохранения объявило о внедрении новой вакцины согласно Национальному календарю иммунизации. Это вакцина против вируса папилломы человека, которая считается причиной рака шейки матки, сообщило представительство ЮНИСЕФ в Узбекистане.

Минздрав планирует вакцинацию около 400 тысяч девочек в возрасте 9−14 лет против вируса папилломы человека, что позволит предотвратить заболеваемость и связанную с ней смертность.

По данным заместителя начальника Главного управления санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава Дилором Турсуновой, вакцинация начнется с октября и будет проходить в школах и медицинских учреждениях.

В регионах с помощью Глобального альянса по вакцинам и иммунизации строятся холодильные складские помещения, где будут хранится вакцины, которые поступят уже в первой половине года.

Согласно национальной статистике, рак шейки матки является вторым наиболее распространенным видом рака среди женщин всех возрастов в Узбекистане после рака молочной железы. Этот недуг считается вторым по частоте причиной смерти среди женщин фертильного возраста (14−55 лет).

«Широкое внедрение клинически эффективной и безопасной вакцины против данного вируса может способствовать существенному снижению заболеваемости», — говорится в сообщении Минздрава.

По данным представительства Всемирной организации здравоохранения в Узбекистане, вакцина для использования внедрена в 2006 года. Более 100 стран имеют разрешение на ее применение, 74 из них добавили ее в национальный календарь прививок, действие самой вакцины длится более 10 лет.

«Многих волнует вопрос: не влияет ли вакцина на репродуктивную функцию девочек? Согласно проведенным исследованиям, выяснилось, что вакцина не только защищает организм от рака шейки матки, но и укрепляет здоровье девушек», — сказала национальный сотрудник представительства ВОЗ в Узбекистане Камола Сафаева.