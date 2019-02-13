Международное рейтинговое агентство Moody’s 13 февраля впервые присвоило Узбекистану долгосрочный рейтинг эмитента на уровне «B1». Прогноз по рейтингу — стабильный, говорится в заявлении агентства.

При составлении рейтинга агентство учитывало такие факторы, как «умеренные» экономические и бюджетные показатели Узбекистана, «очень низкую» развитость государственных институтов и «умеренную» подверженность событийным рискам.

«Прогноз „Стабильный“ отражает ожидания Moody’s, что Узбекистан будет поддерживать баланс рисков в ближайшей и среднесрочной перспективе. Риски повышения и понижения экономической активности в основном связаны с кредитными последствиями проводимых реформ», — говорится в сообщении.

По мнению аналитиков Moody’s, программа реформ в Узбекистане может укрепить его кредитный профиль, если они приведут к устойчивому росту производительности и конкурентоспособности, а также повысят эффективность правительства и проводимой политики.

С другой стороны, считает агентство, открытие государственных предприятий и банков для большей конкуренции в рыночных условиях может отрицательно сказаться на кредитном профиле страны в кратко- и среднесрочной перспективе, поскольку крупные финансовые и нефинансовые предприятия потенциально могут понести значительные убытки.

В декабре Узбекистан получил первые кредитные рейтинги агентств Standard & Poor’s и Fitch Ratings — оба присвоили рейтинг «BB-» со стабильным прогнозом.

Moody’s также оценило предстоящий выпуск облигаций Узбекистана на уровне «B1». Ранее «Газета.uz» писала, что в феврале Узбекистан выпустит первые евробонды на 500 млн долларов. Встречи с инвесторами планировались 7−14 февраля в Нью-Йорке, Бостоне и Лондоне.