Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Узбекистану долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте на уровне «BB-», прогноз по рейтингу — стабильный.

Суверенный кредитный рейтинг — это инструмент оценки готовности государства своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства.

В июле правительство Узбекистана привлекло консорциум банков во главе с JP Morgan Chase для получения суверенного кредитного рейтинга и эмиссии суверенных облигаций. В соответствии с постановлением президента Шавката Мирзиёева, средства, поступившие от размещения облигаций, будут направлены на выполнение работ в рамках социальных программ и строительство объектов инфраструктуры.

Вице-премьер, министр финансов Джамшид Кучкаров в сентябре заявил, что правительство рассматривает суверенный рейтинг как один из способов диверсификации источников привлечения средств из-за рубежа.

Получение кредитного рейтинга страны будет содействовать росту прямых иностранных инвестиций, расширению сотрудничества с зарубежными партнерами, а также созданию благоприятных условий банкам и предприятиям для привлечения кредитных средств на мировых финансовых рынках по более низким процентным ставкам, отмечал вице-премьер.

В ноябре он сообщил, что после получения рейтинга в первом квартале 2019 года планируется выпустить облигации на внешнем рынке. Помимо Fitch власти также работают еще с двумя рейтинговыми агентствами — Moody’s и Standard & Poors.

Рейтинг уровня «BB-» означает, что существует возможность развития кредитных рисков, особенно в результате негативных экономических изменений, которые могут произойти со временем. Однако при этом компаниям могут быть доступны альтернативные ресурсы в сфере бизнеса или финансов, которые позволят им выполнить свои финансовые обязательства.