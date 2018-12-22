Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s 22 декабря впервые присвоило Узбекистану долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте на уровне «BB-», краткосрочный рейтинг — «В». Прогноз по рейтингу — стабильный.

Аналогичный рейтинг на уровне «BB-» (неинвестиционный, рискованные обязательства с чертами спекулятивных), краткосрочный — «В» 20 декабря присвоило агентство Fitch Ratings.

По мнению аналитиков S&P, правительство Узбекистана накопило относительно высокий уровень ликвидных активов, который, как ожидается, поддержат сильные внешние и фискальные позиции страны до 2021 года. В то же время уровень экономического благосостояния Узбекистана, измеряемый в ВВП на душу населения (около 1200 долларов на конец 2018 года), остается низким.

«С момента прихода к власти в 2016 году президент Шавкат Мирзиёев начал ряд экономических и институциональных реформ, чтобы открыть экономику и поддержать будущий рост. Однако централизация принятия решений, по нашему мнению, препятствует предсказуемости будущих политических решений», — отмечают в S&P.

«Прогноз „Стабильный“ отражает наши ожидания того, что в следующем году позиции Узбекистана по чистым финансовым и финансовым активам останутся сильными, хотя и незначительно снизятся из-за ожидаемого дефицита счета текущих операций и государственных заимствований», — говорится в сообщении агентства.

S&P может повысить рейтинги, если эффективность денежно-кредитной политики повысится, например, за счет снижения долларизации экономики. Дальнейшая диверсификация доходной базы правительства или структуры экспорта также может позитивно повлиять на рейтинг.

Рейтинг может понизиться, если фискальные или внешние позиции Узбекистана ухудшатся, например, если бюджетный дефицит превысит базовый сценарий S&P или если более высокий дефицит счета текущих операций приведет к увеличению потребности во внешнем финансировании. К снижению рейтинга также может привести ослабление ключевых предприятий с государственной долей, что послужит росту условных обязательств перед государством.

В течение прогнозируемого периода — до 2021 года Standard & Poor’s ожидает, что реальный ВВП Узбекистана будет увеличиваться в среднем на 5% за счет роста в сферах услуг, промышленности и добычи полезных ископаемых. Строительный сектор также внесет небольшую долю в рост ВВП.

В течение многих лет экономикой управляло правительство, и сейчас она находится в зависимости от государственных предприятий, на долю которых приходится около 60% ВВП. Тем не менее, Узбекистан обладает значительными запасами природных ресурсов, включая те, экспорт которых поддерживал в предыдущие годы профицит счета текущих операций, отмечают аналитики S&P.

Как сообщили «Газете.uz» в Министерстве финансов, в ближайшее время ожидается получение рейтинга третьего агентства «большой тройки» — Moody’s.