7−14 февраля в Нью-Йорке, Бостоне и Лондоне пройдут роуд-шоу (встречи с инвесторами) в целях выпуска и размещения первых государственных международных облигаций Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

По итогам встреч, «исходя из условий и тенденций на международных финансовых рынках», планируется выпуск облигаций на 5 и/или 10 лет. В Минфине на вопрос корреспондента «Газеты.uz» о сроках уточнили, что это произойдет уже в феврале.

Во время «роуд-шоу» пройдут переговоры делегации Узбекистана с крупными инвесторами.

Напомним, в качестве глобального координатора и совместного букраннера (организация, занимающаяся сбором и учетом заявок от инвесторов на приобретение облигаций) был выбран финансовый холдинг JP Morgan Chase, а Citibank и «Газпромбанк» — совместными ведущими менеджерами и букраннерами.

В конце декабря первый заместитель министра финансов Ахадбек Хайдаров сообщил «Газете.uz», что Узбекистан разместит еврооблигации на сумму 500 млн долларов.