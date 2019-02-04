7−14 февраля в Нью-Йорке, Бостоне и Лондоне пройдут роуд-шоу (встречи с инвесторами) в целях выпуска и размещения первых государственных международных облигаций Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства финансов.
По итогам встреч, «исходя из условий и тенденций на международных финансовых рынках», планируется выпуск облигаций на 5 и/или 10 лет. В Минфине на вопрос корреспондента «Газеты.uz» о сроках уточнили, что это произойдет уже в феврале.
Во время «роуд-шоу» пройдут переговоры делегации Узбекистана с крупными инвесторами.
Напомним, в качестве глобального координатора и совместного букраннера (организация, занимающаяся сбором и учетом заявок от инвесторов на приобретение облигаций) был выбран финансовый холдинг JP Morgan Chase, а Citibank и «Газпромбанк» — совместными ведущими менеджерами и букраннерами.
В конце декабря первый заместитель министра финансов Ахадбек Хайдаров сообщил «Газете.uz», что Узбекистан разместит еврооблигации на сумму 500 млн долларов.
Еврооблигация — долгосрочные ценные бумаги в валюте, иностранной для эмитента. Евробонды выпускают международные организации, правительства, крупные корпорации, заинтересованные в получении денежных средств на длительный срок — от 1 года до 40 лет. Через определенное время должен произойти обратный выкуп. Несмотря на приставку «евро» (первые такие ценные бумаги появились в Европе), сегодня их выпускают на разных рынках в разной валюте.