Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило запланированному выпуску необеспеченных облигаций Узбекистана в иностранной валюте долгосрочный рейтинг BB-, сообщили «Газете.uz» в агентстве.

Точный размер выпуска и процентная ставка облигаций будут определены в ходе размещения.

Ранее Fitch Ratings оценило предстоящий выпуск евробондов Узбекистана также на уровне BB-. Окончательный рейтинг облигаций будет присвоен после получения финальной документации по выпуску, отметили в агентстве.

Первый заместитель министра финансов Ахадбек Хайдаров в декабре 2018 года сообщил, что Узбекистан выпустит первые еврооблигации на 500 млн долларов. 7−14 февраля в Нью-Йорке, Бостоне и Лондоне пройдут встречи с инвесторами.