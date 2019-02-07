Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску облигаций Узбекистана в иностранной валюте рейтинг BB-(EXP). Об этом говорится в заявлении агентства.

Финальный рейтинг будет известен после ознакомления с документацией, которая, как отмечает агентство, должна соответствовать ранее полученной информации.

Рейтинг облигаций соответствует долгосрочному рейтингу дефолта эмитента Узбекистана в иностранной валюте, который Fitch присвоило на уровне BB- со «Стабильным» прогнозом 20 декабря 2018 года.

Ранее «Газета.uz» писала, что Узбекистан выпустит первые еврооблигации на 500 млн долларов в феврале. 7−14 февраля в Нью-Йорке, Бостоне и Лондоне пройдут роуд-шоу, во время которых пройдут переговоры делегации Узбекистана с крупными инвесторами.

Глобальным координатором и совместным букраннером (организация, занимающаяся сбором и учетом заявок от инвесторов на приобретение облигаций) был выбран финансовый холдинг JP Morgan Chase, а Citibank и «Газпромбанк» — совместными ведущими менеджерами и букраннерами.