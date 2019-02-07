В структуру Министерства здравоохранения вводится должность заместителя министра, ответственного за подготовку предложений по внедрению передового зарубежного опыта и экспертное сопровождение реформ в сфере здравоохранения, говорится в постановлении президента Узбекистана от 5 февраля.

На эту должность будет привлекаться высококвалифицированный иностранный специалист. Одновременно он станет советником вице-премьера Узбекистана по вопросам социального развития.

Направления, в которых замминистру предстоит выработать предложения:

правовое регулирование сферы здравоохранения с имплементацией международных стандартов и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения;

улучшение системы финансирования и организации здравоохранения;

внедрение обязательного медстрахования;

распространение лучших практик государственно-частного партнерства и медтуризма;

создание условий и улучшение конкурентной среды для привлечения инвестиций в сферу здравоохранения;

внедрение систем «электронного здравоохранения».

Заместителю министра будет предоставлен переводчик, ассистент, служебные автотранспорт и жилье, а также покрыты затраты на авиабилеты в страну постоянного проживания и обратно. Зарплата замминистра и перечисленные выше расходы будут покрываться средствами Фонда развития и материального стимулирования работников органов управления здравоохранением.

В ноябре 2018 года была учреждена должность советника министра здравоохранения, им стал вице-председатель Ассоциации больниц Республики Корея, профессор Национального университета Чоннам Юн Тэк Рим.