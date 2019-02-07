В структуру Министерства здравоохранения вводится должность заместителя министра, ответственного за подготовку предложений по внедрению передового зарубежного опыта и экспертное сопровождение реформ в сфере здравоохранения, говорится в постановлении президента Узбекистана от 5 февраля.
На эту должность будет привлекаться высококвалифицированный иностранный специалист. Одновременно он станет советником вице-премьера Узбекистана по вопросам социального развития.
Направления, в которых замминистру предстоит выработать предложения:
- правовое регулирование сферы здравоохранения с имплементацией международных стандартов и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения;
- улучшение системы финансирования и организации здравоохранения;
- внедрение обязательного медстрахования;
- распространение лучших практик государственно-частного партнерства и медтуризма;
- создание условий и улучшение конкурентной среды для привлечения инвестиций в сферу здравоохранения;
- внедрение систем «электронного здравоохранения».
Заместителю министра будет предоставлен переводчик, ассистент, служебные автотранспорт и жилье, а также покрыты затраты на авиабилеты в страну постоянного проживания и обратно. Зарплата замминистра и перечисленные выше расходы будут покрываться средствами Фонда развития и материального стимулирования работников органов управления здравоохранением.
В ноябре 2018 года была учреждена должность советника министра здравоохранения, им стал вице-председатель Ассоциации больниц Республики Корея, профессор Национального университета Чоннам Юн Тэк Рим.