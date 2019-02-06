Узбекистан поддерживает все усилия международного сообщества по противодействию легализации преступных доходов и отмыванию денег. Об этом заявил заместитель министра инвестиций и внешней торговли Шухрат Вафаев на сессии Международного пресс-клуба в среду.

В недавнем расследовании британского издания Open Democracy говорится о том, что единственным владельцем немецкой компании Hyper Partners (зарегистрирована в Дитценбахе 22 января 2018 года), основного инвестора лота №3 Tashkent City, указано 19-летнее лицо.

Ранее, комментируя расследование, заместитель министра инвестиций и внешней торговли Лазиз Кудратов заявлял, что «по законодательству мы не имеем права затребовать дополнительные сведения об учредителях». Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, отвечая 31 января на вопрос о «молодых» инвесторах Tashkent City, сказал: «Неважно, вчера создана эта компания, позавчера. […] Это не наша компетенция спрашивать, кто, откуда у них деньги, как они через банк прошли. Если мы у каждого инвестора будем спрашивать бенифициара, то можно закрыть ворота Узбекистана, сюда никто не придет».

Корреспондент «Газеты.uz» в ходе сегодняшнего заседания задал вопрос, верно ли говорить, что Узбекистан не может требовать информацию о бенефициарах и источниках дохода компаний-инвесторов, даже если они зарегистрированы несколько месяцев назад.

«Хочу официально разъяснить: Узбекистан полностью поддерживает все усилия международного сообщества по противодействию легализации доходов, отмыванию денег и финансированию терроризма», — подчеркнул Шухрат Вафаев.

Он напомнил, что Узбекистан является членом региональной группы ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

«ФАТФ в 2007 году благодаря огромным усилиям Генеральной прокуратуры и Центрального банка исключила нас из списка, в котором мы находились. В обиходе он называется «черный список», формально это список стран, находящихся под наблюдением из-за подозрений, что законодательство позволяет отмывать деньги или финансировать терроризм.

Шухрат Вафаев подчеркнул, что у Генеральной прокуратуры есть специальное подразделение — Департамент по борьбе с экономическими преступлениями и нормативно-правовая база для противодействия легализации преступных доходов.