Ачилбай Джуманиязович Раматов указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева назначен первым заместителем премьер-министра — министром транспорта. Как сообщили «Газете.uz» источники в правительстве, об этом было сообщено на заседании в Кабинете Министров в понедельник.

Ранее Ачилбай Раматов (1962 г. р.) занимал должность первого заместителя премьер-министра, председателя правления (с 2002 года) железнодорожной компании «Узбекистон темир йуллари» — руководителя правительственного комплекса по вопросам комплексного развития территорий и коммунальной сферы, транспорта, капитального строительства, стройиндустрии.

Официальной информации о создании Министерства транспорта пока не было, однако в Государственной программе Узбекистана 2019 года предусмотрено до 1 июля создать орган, осуществляющий единую государственную тарифную политику по государственному управлению в сфере транспорта (воздушного, железнодорожного, автомобильного транспорта и метрополитена). Новому органу должны быть переданы государственно-властные полномочия «Узбекистон темир йуллари» и Национальной авиакомпании «Узбекистон ҳаво йуллари» (Uzbekistan Airways).

Впервые о планах создания Министерства транспорта было заявлено на совещании под председательством Шавката Мирзиёева по вопросам автомобильного транспорта 28 августа прошлого года. Однако агентство УзА, сообщившее о новом министерстве, позже удалило упоминание о нем.

Азиз Абдукахарович Абдухакимов, с 28 мая 2018 года бывший заместителем премьер-министра — руководителем правительственного комплекса по вопросам образования, здравоохранения, физической культуры, спорта и туризма, стал заместителем премьер-министра по вопросам социального развития.

Джамшид Анварович Кучкаров (1964 г. р.), с ноября 2017 года занимавший должность заместителя премьер-министра — министра финансов — руководителя комплекса Кабмина по вопросам макроэкономического анализа и прогнозирования, реформирования финансовой и банковской систем, развития частного предпринимательства и малого бизнеса, назначен заместителем премьер-министра — министром финансов.

Заместитель премьер-министра — председатель Комитета женщин Узбекистана Танзила Нарбаева сохранила свою должность.

Ранее мы сообщали о назначении Эльёра Ганиева заместителем премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей, а бывшего вице-премьера Алишера Султанова — министром энергетики.

Напомним, должности заместителей премьер-министра — руководителей комплексов по отраслям экономики и социальной сферы были упразднены постановлением президента от 28 января, а их число было сокращено с восьми до пяти.

Документом запрещено одновременное осуществление премьер-министром, его заместителями и советниками руководства над хозяйственными обществами и компаниями, а также другими организациями с государственной долей.