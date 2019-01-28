Эльёр Маджидович Ганиев, работавший заместителем советника президента Узбекистана, вновь стал заместителем премьер-министра — руководителем Комплекса по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей (комплекс преобразован — ред.), сообщили «Газете.uz» источники в правительстве.

Ранее должности вице-премьера и председателя Госкоминвестиций занимал Сухроб Холмурадов. О новом его месте работы не сообщается.

Эльёр Ганиев (1960 г. р.) окончил Ташкентский политехнический институт (1981). Многие годы работал в руководстве Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли (МВЭСИТ). В 1997—2002 годах он был министром внешних экономических связей, в 1994—1997 годах — заместителем, затем первым заместителем министра внешних экономических связей Узбекистана. В 2002—2005 годах работал председателем Агентства внешнеэкономической деятельности.

В 2006—2010 годах он возглавлял МВЭСИТ, а до этого — в 2005—2006 годах был министром иностранных дел. Занимал должность заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Узбекистана (2010−2012).

В 2012—2017 Эльёр Ганиев возглавлял Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан. До сегодняшнего дня сначала работал заведующим сектора исполнения Аппарата (ныне — Администрации) президента, а после заместителем советника президента.

Ранее мы сообщали, что создается Министерство инвестиций и внешней торговли путем слияния Государственного комитета по инвестициям и Министерства внешней торговли. Его возглавил бывший председатель ассоциации «Узчармсаноат» Сардор Умурзаков.

Таким образом, стартовал процесс формирования «компактного» Кабинета Министра, о необходимости которого ранее заявлял президент.

Напомним, что в марте 2017 года был образован Госкоминвестиций, а в апреле — МВЭСИТ был преобразован в Министерство внешней торговли.

Как отметили источники «Газеты.uz» в правительстве, в ближайшие два дня структура правительства будет преобразована.