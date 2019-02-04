Алишер Саидаббасович Султанов освобожден от должности заместителя премьер-министра — руководителя Комплекса по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности. Он назначен главой новообразованного Министерства энергетики, сообщили «Газете.uz» источники в правительстве.

Государственно-властные полномочия в области энергетики от «Узбекэнерго», «Узбекнефтегаза» и «Узбекгидроэнерго» передаются новому министерству, создание которого было предусмотрено постановлением президента от 23 октября об ускорении развития и обеспечении финансовой устойчивости электроэнергетической отрасли.

Минэнергетики будет ответственно за весь комплекс вопросов организации и регулирования деятельности топливно-энергетического комплекса.

К марту было намечено разработать современную схему организации производства, транспортировки, распределения и сбыта электрической энергии, предусмотрев привлечение частных, включая иностранных, прямых инвестиций в предприятия по производству и распределению (реализации) электрической энергии, в том числе на условиях государственно-частного партнерства.

Алишер Саидаббасович Султанов (1967 года рождения) окончил военно-инженерный институт имени А. Ф. Можайского (1989). В 1996—1998 годах работал главным специалистом по контролю подготовки и приема приборов и оборудования дирекции по выполнению контракта по строительству Бухарского нефтеперерабатывающего завода компании «Узнефтепереработка», в 1998 году — главным специалистом дирекции по выполнению контрактов объединения внешнеэкономических связей «Узвнешнефтегаз».

В 1998—1999 годах занимал должность главного специалиста группы по контролю за проведением проверки и закупки приборов и оборудования, приему проектных документов управления строительства Шуртанского газохимического комплекса, в 1999—2002 годах — начальника Управления строительства Шуртанского ГХК компании «Узбекнефтегаз».

Возглавлял унитарное дочернее предприятие «Шуртанский газохимический комплекс» (2002−2013). В 2013—2015 годах работал начальником Главного управления прогнозирования, ресурсов и инвестиционных программ «Узбекнефтегаза» — первым заместителем председателя правления, в 2015—2018 годах — председателем правления «Узбекнефтегаза».

С 1 ноября 2017 года занимает должность вице-премьера.

Ранее постановлением президента число вице-премьеров было сокращено до пяти, у премьера появятся два советника.