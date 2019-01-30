Президент Шавкат Мирзиёев 28 января подписал постановление «О внедрении качественно новой системы организации работы Правительства Республики Узбекистан». Документом число заместителей премьер-министра сокращено с восьми до пяти.

В исполнительной структуре Кабинета Министров упразднены должности заместителей премьер-министра — руководителей комплексов по отраслям экономики и социальной сферы, а также их аппараты (секретариат).

Кроме того, упраздняются Сводный информационно-аналитический департамент по вопросам макроэкономического анализа и прогнозирования, реформирования финансовой и банковской систем, развития частного предпринимательства и малого бизнеса, а также информационно-аналитические департаменты по комплексам, отраслям и сферам социально-экономического развития страны.

Новые должности в исполнительной структуре Кабинета Министров:

первый заместитель премьер-министра — министр транспорта;

заместитель премьер-министра — министр финансов;

заместитель премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей;

заместитель премьер-министра по вопросам социального развития;

заместитель премьер-министра — председатель Комитета женщин;

советник премьер-министра по вопросам развития топливно-энергетической и базовых отраслей промышленности;

советник премьер-министра по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер.

В соответствии с постановлением, премьер-министр осуществляет общую координацию деятельности министерств, государственных комитетов и других органов государственного управления в целях обеспечения достижения целевых задач, поставленных перед правительством, и принимает согласованные решения по возникшим разногласиям.

Заместители премьер-министра осуществляют мониторинг хода исполнения министерствами, государственными комитетами и другими органами госуправления законов, актов палат Олий Мажлиса, парламентских и депутатских запросов, решений и поручений президента.

В их задачи также включены «постоянное изучение реального положения дел на местах, всесторонний анализ проблем в экономике и социальной сфере и на этой основе выработка комплексных предложений по реализации стратегических и приоритетных задач».

При этом запрещено «вмешательство [вице-премьеров] в деятельность министерств, государственных комитетов, органов государственного управления и исполнительной власти на местах при решении возложенных задач».

Советники премьер-министра обеспечивают тщательную проработку, экспертизу и подготовку предложений премьер-министру по соответствующим направлениям и вопросам, отнесенным к их компетенции, а также несут за это персональную ответственность.

Кандидатуры на должности заместителей премьер-министра, министров и председателей государственных комитетов с 1 апреля должны быть одобрены Законодательной палатой.

Министры, председатели государственных комитетов и руководители других органов государственного управления несут персональную ответственность за качественную и всестороннюю проработку вносимых в Кабинет Министров предложений, аналитических и других документов, в том числе проектов нормативно-правовых актов, а также за конечные результаты и последствия их реализации.

Постановлением запрещено одновременно осуществление премьер-министром, его заместителями и советниками руководства над хозяйственными обществами и компаниями, а также другими организациями с государственной долей.

Советники премьер-министра назначаются на должность и освобождаются от нее премьер-министром по согласованию с президентом.

Для повышения эффективности и результативности работы вице-премьеров и аппарата Кабинета Министров запланирован коренной пересмотр функций и полномочий заместителей премьер-министра, а также руководителей структурных подразделений аппарата правительства, имея в виду передачу части их функций соответствующим органам государственного управления, а также органам исполнительной власти на местах.

Президент поручил премьер-министру Абдулле Арипову в 10-дневный срок утвердить План действий по выполнению требований постановления. План, помимо прочего, должен включить новый Регламент Кабинета Министров, предусматривающий «значительную оптимизацию сроков и механизмов внесения, рассмотрения и доклада проектов нормативно-правовых актов, аналитических документов и иных вопросов, вносимых министерствами, государственными комитетами и другими организациями, а также организацию проведения заседаний правительства, его президиума и принятия решений по их итогам».

Регламент должен описать порядок:

формирования повестки дня заседаний Кабинета Министров и его президиума с указанием сроков их проведения;

исполнения задач, поставленных перед правительством, министерствами, госкомитетами и другими органами госуправления, в том числе основанных на показателях и целевых индикаторах эффективности их деятельности;

изучения общественного мнения в средствах массовой информации и других источниках, в том числе с выездом на места, для принятия соответствующих мер по конкретным фактам;

одобрения проектов нормативно-правовых актов, в том числе законов, вносимых в Законодательную палату в порядке законодательной инициативы правительства;

организации эффективного исполнения законов, актов палат Олий Мажлиса, парламентских и депутатских запросов, решений и поручений президента, а также контроля за их исполнением;

освещения в СМИ заседаний Кабинета Министров и его президиума, привлечения общественности к обсуждению разрешаемых проблем и оценки деятельности правительства.

Глава правительства также должен подготовить предложения по взаимодействию с институтами гражданского общества в реализации перспективных проектов и программ в сферах деятельности Кабмина.