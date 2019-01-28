Корпорация частных зарубежных инвестиций США (OPIC) возобновляет финансирование проектов в Узбекистане, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

В мае 2018 года OPIC и Государственный комитет по инвестициям подписали меморандум о сотрудничестве, которое было приостановлено в начале 2000-х годов. Документ был подписан в ходе визита в США президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Делегация фермерского хозяйства Hosiyatli Bog Plus из Джизакской области провела в Вашингтоне переговоры с OPIC по созданию интенсивного сада и тепличного хозяйства в Бахмальском районе стоимостью 21 млн долларов.

«Это станет первым проектом, профинансированным OPIC после подписания меморандума», — говорится в сообщении. Его запуск намечен на март.

Узбекская сторона совместно с OPIC также прорабатывает ряд других инвестиционных проектов в сфере гостиничного бизнеса, развития частных медицинских услуг, а также сельского хозяйства.

Цель OPIC — содействовать американскому бизнесу в инвестициях на развивающихся рынках. OPIC начала работать в Узбекистане в 1992 году, и за прошедшее время оказало поддержку по привлечению кредитов американских банков на сумму около 230 млн долларов.