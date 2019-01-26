29-летняя модель Надя Непомнящая была задержана в международном аэропорту Ташкенте 23 января по прилету из Лондона.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана со ссылкой на данные предварительного следствия, на пограничном контроле выяснилось, что уроженка Ташкента 9 августа прошлого года въезжала в Англию через Россию, не имея в паспорте стикера, разрешающего выезд за рубеж (до конца прошлого года выдавался на срок до двух лет).

В отношении Нади Непомнящей возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 223 (выезд за границу, въезд в Республику Узбекистан или переход границы в нарушение установленного порядка — наказывается штрафом от 200 до 400 минимальных зарплат либо ограничением или лишением свободы от 3 до 5 лет) Уголовного кодекса.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

Оформление стикера разрешительной записи, которое было обязательным для выезда за рубеж, с 1 января отменено. Вместо этого вводятся заграничные паспорта, выдаваемые сроком на 10 лет.