Власти Зимбабве 15 января на фоне протестов из-за повышения цен на топливо ограничили по всей стране доступ к интернету, сообщило издание Quartz Africa.

Сначала правительство заблокировало социальные сети Facebook и Twitter, мессенджер WhatsApp, а затем совсем ограничило доступ в интернет.

В конце недели появились сообщения о периодическом восстановлении доступа, пишет BBC, но социальные сети по-прежнему остались заблокированными. Для того, чтобы обойти блокировку социальных сетей, пользователи стали использовать виртуальную частную сеть (VPN), которая может обеспечить высокий уровень шифрования передаваемой информации.

Форум правозащитных организаций Зимбабве обвинил власти в отключении интернета, «чтобы скрыть массовые нарушения прав человека».

Протесты начались после заявления президента страны Эммерсона Мнангагвы о двукратном повышении цен. Стоимость бензина выросла с 1,24 до 3,31 долларов за литр, а стоимость дизельного топлива увеличилась с 1,36 до 3,11 долларов.

Министр финансов утверждал, что установленные цены являются одними из самых низких в регионе, но зимбабвийцы проверили эту информацию и обнаружили обратное.

Демонстрации прошли в Хараре и Булавайо. Люди перекрывали дороги с помощью баррикад из горящих покрышек, погибли пять человек, более 200 были арестованы.

С сентября 2018 в Узбекистане также наблюдаются проблемы с доступом к Facebook, а также VK и Youtube. Причины до сих пор неизвестны (официальные лица объясняли это обновлением телекоммуникационного оборудования и сменой криптографического ключа Интернет-корпорацией по присвоению имен и номеров — ICANN).

Через четыре месяца, в течение дня 15 января эти сервисы стали открываться, но спустя несколько часов снова стали недоступны.

При этом государственные органы, а также члены правительства продолжают публиковать новости и заявления в Facebook.