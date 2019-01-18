Народный артист Узбекистана, актер Пулат Саидкосимов скончался в возрасте 87 лет, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства здравоохранения.

15 января во время съемок в Коканде Ферганской области у артиста начались боли в области живота. На следующий день боли повторились, и он был госпитализирован в Кокандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи с диагнозом «острая кишечная непроходимость».

Как сообщило УзА, его оперировал заместитель министра здравоохранения, директор РНЦЭМП Абдухаким Хаджибаев, операция длилась более 6 часов. Состояние артиста оставалось тяжелым. Примерно в 14:30 в пятницу Пулат Саидкосимов скончался.

Пулат Саидкосимов родился в 1931 году в Ташкенте. В 1954 году окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени Островского (актерский факультет), еще в 1953 году начал сниматься в кино.

В 1954—1957 годах работал в Самаркандском музыкально-драматическом театре, а с 1957 года — в Узбекском драматическом театре имени Хамзы.

Сыграл главные роли в фильмах «Драма любви» (1971), «Абу Райхан Беруни» (1974), «Берегись! Змеи!» (1979), «Бессовестный» (1992), «Терпение» (2004), «Дед и внук» (2009), «Дыня» (2012).

Получил звания Заслуженного артиста Узбекской ССР (1969) и Народного артиста Узбекской ССР (1979).