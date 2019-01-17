Одна из международных рейтинговых компаний Fitch Ratings повысила кредитный рейтинг «Узпромстройбанка» с уровня B+ до BB- и оценила его перспективу как «Стабильный». Данный уровень отражает стабильность основных показателей банка, высокую степень кредитного потенциала, демонстрирует его надежность для клиентов, партнеров и инвесторов.

При определении рейтинга банка Fitch Ratings глубоко изучил и проанализировал его годовую финансовую деятельность, в частности потенциал банка в сфере кредитования, в которой «Узпромстройбанк» ведет масштабную деятельность.





Банковские инвестиции играют важную роль в финансировании: от крупных отраслей экономики до сферы малого бизнеса. Несколько десятков проектов в таких реальных секторах экономики, как энергетика, нефтегазовая, химическая, металлургическая отрасли своевременно внедряются в жизнь за счет инвестиций «Узпромстройбанка».

Рейтинг международного уровня, данный ведущей рейтинговой компанией, означает эффективность деятельности «Узпромстройбанка» и полноценное выполнение им своих задач. Это еще больше повышает его авторитет среди клиентов.

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