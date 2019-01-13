Футбольный клуб «Бунёдкор» назначил Вадима Абрамова главным тренером команды, сообщила пресс-служба клуба.

На этом посту он сменил Шухрата Максудова, который временно исполнял обязанности главного тренера после ухода Мирджалола Касымова в «АГМК» в конце декабря.

В тренерский штаб клуба войдет Марат Мифтахутдинов, который долгие годы работал ассистентом Вадима Абрамова.

Как сообщили «Газете.uz» в «Бунёдкоре», в понедельник будет объявлен полный состав тренерского штаба и условия контракта 56-летнего специалиста.

Как уточнили в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), для регистрации тренера или футболиста клубы должны соответствовать лицензионным требованиям для выступления в Суперлиге и Про-лиге: наличие академии, отсутствие долгов перед бывшими главными тренерами (футболистами), качество поля и другие.

В декабре исполнительный комитет Ассоциации футбола Узбекистана отозвал тренерскую лицензию Вадима Абрамова, который в то время руководил «Нефтчи», за «неверные» высказывания. В июне ему вновь вернули лицензию.

Вадим Абрамов возглавлял ташкентские клубы «Трактор» (2003−2007) и «Локомотив» (2008−2010), казахстанскую «Астану» (2013). Сборная Узбекистана под его руководством заняла четвертое место на Кубке Азии в 2011 году.