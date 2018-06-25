Исполнительный комитет Ассоциации футбола разрешил Вадиму Абрамову продолжить тренерскую карьеру. Ранее у специалиста была отозвана лицензия за «неверные мысли».

Как сообщила пресс-служба АФУ, Вадим Абрамов обратился в организацию с заявлением о возвращении ему тренерской лицензии. Ассоциация, изучив обращение, одобрила его.

«Этот специалист внес весомый вклад в футбол Узбекистана. Его достижения достойны уважения. Вместе с тем, Вадим Абрамов должен уважать и футболистов, и тренеров, и специалистов. Тренеры и руководители клубов должны правильно понять одну вещь: отныне футбол не будет бесконтрольным. За каждым действием, каждым решением будет ответственный человек», — говорится в сообщении ассоциации.

«Возможно, даже сейчас среди нас есть человек, который этого не понимает и делает все по-своему. Если кто-то хочет запятнать футбол, ему здесь не место. А для тех, кто готов самоотверженно и профессионально выполнять свою работу, наши двери всегда открыты», — отметила АФУ.

55-летний Вадим Абрамов ранее работал главным тренером футбольного клуба «Нефтчи».