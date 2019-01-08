Центральный банк Узбекистана потребовал от коммерческих банков принять меры по устранению в договорах с клиентами условий, предусматривающих одностороннее право банка менять тарифы за услуги и проценты по кредитам и депозитам. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ЦБ.

«По результатам изучения договоров, заключенных между коммерческими банками и их клиентами, выявлены случаи наличия в договорах условий, предоставляющих банкам право в одностороннем порядке изменения процентных ставок по выданным кредитам и привлеченным депозитам, а также комиссий за свои услуги — что является нарушением прав потребителей. В целях устранения и предотвращения подобных случаев, Центральным банком направлено соответствующее указание всем коммерческим банкам», — говорится в сообщении.

ЦБ рекомендовал потребителям банковских услуг при наличии в кредитном или депозитном договоре условий, предусматривающих одностороннее изменение со стороны банка процентных ставок по кредитам и депозитам, а также комиссий за банковские услуги, обратиться в обслуживающий банк для аннулирования данных условий.

При возникновения проблем по пересмотру условий договора при обращении в банк можно обратиться в Службу защиты потребителей банковских услуг ЦБ в письменной форме или по номеру «горячей линии» 71−200−00−44.

Письмо ЦБ коммерческим банкам



