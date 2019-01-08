Норма, дававшая право налоговым органам бесспорно списывать налоговую задолженность с банковских карт физических лиц, отменена постановлением президента от 26 декабря 2018 года, сообщила Norma.uz.

В июне минувшего года глава государства подписал документ о коренном совершенствовании деятельности органов государственной налоговой службы. Один из его пунктов наделял налоговиков правом бесспорно списывать возникшую налоговую задолженность с банковских счетов, обслуживающих пластиковые карты налогоплательщиков-физлиц. При этом сумма списания не должна превышать два минимальных размера заработной платы в месяц.

Практического применения норма не получила, поскольку такое полномочие должно предусматриваться законодательными актами. Соответствующие поправки следовало внести, в частности, в статью 63 Налогового кодекса, однако в общем пакете изменений и дополнений, внесенных в кодекс законом, подписанным президентом 24 декабря 2018 года, их не оказалось.

Требовалось также разработать и утвердить механизм реализации такого полномочия. На обсуждение был вынесен проект решения Государственного налогового комитета, собравший 57 замечаний и предложений.

Кроме того, высказался и Центральный банк. «Какими бы благими ни были намерения, ведомственные интересы не должны негативно влиять на развитие других отраслей или экономики страны в целом», — говорилось в заявлении регулятора.

Таким образом, норма, наделявшая налоговую службу правом бесспорного взыскания долгов, утратила силу с 1 января.