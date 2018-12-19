Центральный банк Узбекистана указал Государственному налоговому комитету на недоработку положения о бесспорном списание налоговой задолженности с пластиковых карт, сообщил ЦБ в своем Telegram-канале.

17 декабря на Едином портале интерактивных государственных услуг был опубликован проект решения ГНК и ЦБ об утверждении Положения о порядке бесспорного списания налоговой задолженности с банковских пластиковых карт физических лиц.

Документом устанавливается предельная сумма списания задолженности граждан с банковских счетов, обслуживающих их пластиковые карты, — два минимальных размера зарплаты в месяц.

Центробанк сообщил, что направлял замечания разработчику проекта — Государственному налоговому комитету. Как сообщили «Газете.uz» источники в ЦБ, ГНК получил несколько замечаний по положению, однако они не были учтены.

«Ввиду отсутствия на настоящий момент законного и прозрачного механизма по бесспорному списанию налоговой задолженности с банковских карт физических лиц Центральный банк считает необходимым обеспечить соответствие указанного проекта документа законодательству, в частности, нормам Гражданского кодекса», — говорится в заявлении ЦБ.

«Какими бы благими ни были намерения, ведомственные интересы не должны негативно влиять на развитие других отраслей или экономики страны в целом», — отмечается в заявлении.

В ЦБ подчеркнули, что уделят «особое внимание предлагаемым изменениям с позиции основ банковской тайны и безупречности доверия к банковской системе».