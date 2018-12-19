Центральный банк Узбекистана указал Государственному налоговому комитету на недоработку положения о бесспорном списание налоговой задолженности с пластиковых карт, сообщил ЦБ в своем Telegram-канале.
17 декабря на Едином портале интерактивных государственных услуг был опубликован проект решения ГНК и ЦБ об утверждении Положения о порядке бесспорного списания налоговой задолженности с банковских пластиковых карт физических лиц.
Документом устанавливается предельная сумма списания задолженности граждан с банковских счетов, обслуживающих их пластиковые карты, — два минимальных размера зарплаты в месяц.
Центробанк сообщил, что направлял замечания разработчику проекта — Государственному налоговому комитету. Как сообщили «Газете.uz» источники в ЦБ, ГНК получил несколько замечаний по положению, однако они не были учтены.
«Ввиду отсутствия на настоящий момент законного и прозрачного механизма по бесспорному списанию налоговой задолженности с банковских карт физических лиц Центральный банк считает необходимым обеспечить соответствие указанного проекта документа законодательству, в частности, нормам Гражданского кодекса», — говорится в заявлении ЦБ.
«Какими бы благими ни были намерения, ведомственные интересы не должны негативно влиять на развитие других отраслей или экономики страны в целом», — отмечается в заявлении.
В ЦБ подчеркнули, что уделят «особое внимание предлагаемым изменениям с позиции основ банковской тайны и безупречности доверия к банковской системе».
Сергей Привалов
Вот интересно, а какими законными механизмами пользуется МИБ когда дает банкам указания на блокировку карт за долги? Не много ли полномочий этому МИБу предоставили, при том, что ответственности у них никакой. Деньги на карте, это личное имущество гражданина, и никто не вправе, ни налоговая, ни МИБ, бесспорно снять деньги или заблокировать карту. Этот беспредел надо прекратить как можно скорее.
Саша Бирюкова
Для бесспорного снятия денег за долги. Должны быть настроены и отрегулированный все инстанции. Пока будет везде бардак, пока буду придуманные и надуманные долги, данная инициатива это вне очередное бюрократическое издевательство над народом.
Виктор Бухараев
Приходят с МИБ и проверяют счетчик электрический, записывают показания. Два часа спустя поиходит смс с энергосбыта где указывают последнее показания счетчика. И вижу что они равно на сто киловат больше. Реальные 5445 в смс 5550. Вот и долг образовался, по халатности МИБ. Как их будут наказывать за приписки?