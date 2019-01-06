5 января Узбекистан заявил о масштабных планах на пути к большей открытости для остального мира, объявив отмену виз и упрощение визового режима для более чем 100 стран, отказ от старых фобий (таких как запрет фотографирования) и невиданные льготы для инвесторов в сферу туризма. 6 января система показала, что для завоевания доверия иностранных туристов и инвесторов потребуется время и немало усилий.

Прибыв в Узбекистан в составе группы туристов и потенциальных инвесторов, молодая супружеская пара — граждане Германии и Италии — не смогла улететь из Ташкента из-за банальной невнимательности при получении электронной визы и нежелания пойти им навстречу.

Подробности «Газете.uz» рассказал предприниматель Боходир Аюпов, бывший заместитель директора по развитию бизнеса Mirzo Ulugbek Innovation Center.

«Началось все со звонка из Сан-Франциско от моего старого доброго друга, Марка Рошмана, который, помимо всего прочего, выполняет функцию миссионера нашей страны: рассказывает всем про Узбекистан, призывает компании инвестировать в различные сферы», — сообщил он.

По рекомендациям Марка Рошмана команда туристов из семи человек 29 декабря прилетела в Узбекистан. Среди них был посол Италии в Грузии.

«Видать, Марк так разрекламировал нашу страну, что глава этой группы туристов прибыл сюда с заведомо принятым решением инвестировать в Узбекистан порядка 30 млн долларов, прихватив с собой своих родственников, в том числе дочь Людовику, которая работает в ЮНИСЕФ, и ее мужа Филиппа, который работает в Генеральном секретариате ООН в Нью-Йорке. Цель визита — посмотреть своими глазами на страну, а также показать своей семье, куда они отныне будут частенько прилетать в результате его инвестиций. Они съездили в Самарканд и Бухару, ибо без этого никак», — рассказал Боходир Аюпов.

Но по приезду в Ташкент 5 января у супругов начались проблемы. В гостинице Людовике и Филиппу вдруг сообщили, что сроки их виз истекли (4 и 5 января соответственно), и что их не смогут зарегистрировать.

Изучение вопроса показало, что Людовика и Филипп подавали заявку на электронную визу, указав точные даты пребывания в Узбекистане: с 28 декабря 2018 года по 6 января 2019 года. Система выдала визы ровно на 90 дней — с 6 октября (день, когда подана заявка) по 4 января (Людовике) и 5 января (Филиппу).

Формально все верно — на сайте системы электронных виз указано: «Срок пребывания иностранного гражданина на территории Республики Узбекистан не должен превышать срока действия электронной визы». Но разработчики системы должны были предусмотреть автоматическую защиту от выдачи виз на период, не совпадающий с указанным периодом пребывания в Узбекистане.

«Это ни в коем случае не снимает ответственности с супругов, ибо они должны были проверить сроки виз. Но в электронной визе указано: „Разрешенный срок пребывания — 30 дней“. Поэтому они подумали, что главное — успеть въехать в Узбекистан в указанный срок, а потом оставаться здесь до 30 дней», — отметил Боходир Аюпов.

«Мы и подумать не могли, что система могла дать нам визу, которая заканчивается ДО указанной нами даты пребывания в стране!» — говорят супруги.

Узнав 5 января от ресепшн гостиницы о своей проблеме, Людовика и Филипп приехали в аэропорт с вопросом: «У нас завтра рейс, мы точно сможем улететь? У нас не будет проблем?» Мужчина в отделе управления аэровокзалом сначала сказал: «Нет, все нормально, не волнуйтесь!», но потом засомневался, сходил в пару других кабинетов и вернулся с ответом: «Не знаю, не уверен». С этой неопределенностью чета иностранцев провела ночь на скамейке аэропорта, не зная, что делать и к кому обратиться.

По словам предпринимателя, Людовика беременна, и эта ночь далась ей с трудом. Да и в гостиницу обратно ехать смысла не было, так как там их никто не собирался впускать.

В это время отец Людовики — потенциальный инвестор — связался с Марком Рошманом с просьбой попросить местных друзей посодействовать им в разрешении ситуации. Утром рано Марк позвонил Боходиру и другим знакомым.

«Я сразу приехал в гостиницу, были сделаны обращения в МИД и МВД с просьбой помочь. С утра в выходной день на работу вышел посол Италии в Узбекистане, он подготовил и направил ноту в МИД с просьбой оказать содействие. Учитывая время рейса — 14:20, мы всей группой приехали в аэропорт. Сотрудник паспортного контроля в аэропорту сказал: „Ошибка МИДа меня не интересует, к ним и обращайтесь. Я смотрю только на срок истечения визы, и я перед собой только вижу двух нарушителей“. В конечном итоге мы проиграли эту битву. Ни руководство МИДа, ни руководство МВД, ни руководство Госкомтуризма не смогли решить эту проблему, так как законодательство не позволяет», — сообщил Боходир Аюпов.

«Было ужасно больно смотреть на прощание главного инвестора и его супруги со своими детьми. Слезы, истерика и прощальные объятия родителей со своими детьми — одна боль. Но для меня как гражданина своей страны было больнее слышать слова главного инвестора: „Я больше ногой не ступлю в эту страну и предупрежу своих знакомых бизнесменов о том, стоит ли вести любые деловые контакты с Узбекистаном“», — отметил предприниматель.

У Людовики и Филиппа сгорели не только билеты до Алматы, но и далее до Нью-Йорка, а это несколько тысяч долларов. Кроме того, у Людовики от стресса начались боли в животе.

«Теперь им предстоит пройти дополнительные круги ада: завтра утром нужно ехать в ОВИР, где составят протокол о нарушении, потом документы будут переданы в суд. Суд рассмотрит это дело и, скорее всего, выставит штраф. После оплаты штрафа иностранцы должны будут оплатить пошлину за новую визу, а потом обратиться в МВД, где им поставят визу на выезд. Сколько всего времени уйдет на это — подумать страшно», — говорит Боходир Аюпов.

Туристов удалось разместить в гостинице — к счастью, сотрудник районного УКД ОВД посодействовал в выдаче разрешения зарегистрировать гостей.

С утра Боходир будет сопровождать чету в их борьбе за выезд из страны, где двери распахнуты для инвесторов и туристов.

Отметим, что подобные истории — далеко не редкость. Во многих странах штраф за просроченную визу (как правило, небольшой) можно оплатить в аэропорту и спокойно улететь, не чувствуя себя нарушителем закона.

По имеющейся у редакции информации, в законодательство уже подготовлены поправки, которые должны изменить действовавшую многие годы систему. Когда они будут приняты — пока неизвестно.

В прошлом году, когда гражданка Австралии и гражданин Великобритании прибыли в Узбекистан без визы, консульское бюро МИДа в столичном аэропорту пошло им навстречу и оформило визы.