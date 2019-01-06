Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) Узбекистана повысили цены на топливо за счет введения с 1 января акцизного налога и налога на добавленную стоимость, сообщил «Газете.uz» учредитель АГНКС в Андижане Искандар Расулов.

С 2019 года вместо налога на потребление бензина, дизельного топлива и газа введен акцизный налог, уплачиваемый при реализации конечному потребителю бензина, дизтоплива и газа. Вводимый акциз выше действовавшего налога на 55 сумов.

Министерство финансов Узбекистана считает, что оснований для резкого повышения цен на сжиженный и сжатый газ на заправках нет. В недавнем заявлении Минфин пригрозил, что примет меры в отношении АГНКС, если будут выявлены факты необоснованного повышения цен.

Искандар Расулов пояснил, почему цены повысились с 1900 до 2100−2200 сумов за счет акцизного налога и НДС в 20%: «Налог на прибыль теперь уже 12%, раньше с выручки было 5%. Почему это не влияет на производителя? Потому что эти 20% НДС ложатся на плечи конечного потребителя. У меня рентабельность максимум 18%, после введения акциза и НДС она снизится до 14−15%».

По его мнению, цены должны регулироваться рынком, а не со стороны правительства. «Это рынок. Кто-то повысил цены до 2200 сумов, другой — до 2100 сумов, у кого-то — 2150 сумов. Рынок должен регулировать цены сам. В республике 692 заправки, здесь же нет монопольного положения. Если кому-то не нравится цена 2200 сумов, то он будет покупать по 2100 сумов. Завтра первый продавец, когда у него станет меньше покупателей, тоже будет вынужден снизить стоимость. У нас сейчас цены установлены на уровне 2100 сумов», — сказал предприниматель.

На строительство и пуск АГНКС затрачивается от 8 млрд сумов и более. После повышения цены закупки газа у «Узтрансгаза» напрямую нужно ежемесячно вносить предоплату в размере 600−800 млн сумов. «А как платить такую сумму с банковским кредитом под 24%? Если возврат кредитных средств составляет более пяти лет, банки не особо стараются кредитовать такие проекты», — говорит он.

Предприниматель также коснулся проблемы установки «Узтрансгазом» лимита на покупку газа АГНКС.

«Когда 16 ноября начались проблемы с газом на заправках, „Узбекнефтегаз“ выделил 40 млн кубометров газа дополнительно. В январе лимиты снова снизили — за счет того увеличения. Просим дать договор на январь — „Узтрансгаз“ не дает. Говорят, что больше лимитов не будет, но договор до сих пор не получили. Если так продолжится, то вновь возникнет проблема, что была в ноябре», — считает Искандар Расулов.

Учредитель заправки утверждает, что лимиты приводят к удорожанию цены на газ. «Каждый месяц мы просим минимум 600 тысяч кубометров газа, но получаем 450−500 тысяч. Когда АГНКС просит у „Узтрансгаза“ увеличить лимит, они говорят, что не могут — Минфин не позволяет. А перерасход лимита газа у АГНКС — это удорожание стоимости газа ровно в два раза, то есть до 1600 сумов за кубометр».

Проблемы с давлением газа приводят к дополнительному расходу электроэнергии и удорожанию себестоимости производства газа.

«АГНКС — это не бензозаправка. Это почти как малый завод, который получает природный газ, перерабатывает (очищает четыре раза, осушает четыре раза и в течение четырех стадий газ сжимается с 2 атмосфер до 200) и только после этого подает газ в качестве топлива для заправки автомашин. При каждом часе работы компрессоры потребляют до 600 кВт электроэнергии. Если давление падает, один компрессор не справляется, приходится включать второй», — пояснил он.

Искандар Расулов также прокомментировал заявление начальника Управления «Узтрансгаза» Эркабая Алиева, который сообщил, что население может покупать бензин, если имеются проблемы с газом на заправках.

«Это неразумно. Почему люди покупают газ? Потому что он дешевле бензина в два раза», — отметил он.

Калькуляция себестоимости производства и реализации сжатого газа на АГНКС (за 1 кубометр) по состоянию на 1 января 2019 года

№ Расходы Сумма 1 Сырье, природный газ 800 2 Электроэнергия

65 3 Горюче-смазочные материалы и запчасти 6 4 Зарплата сотрудников 50 5 Единый социальный платеж 12% 6 6 Амортизация основных средств в основном производстве 40

Себестоимость производства 1000 куб. м. газа 967 7 Расходы периода, включая



Зарплаты руководящего состава и сотрудников 15

Единый социальный платеж 2,25

Амортизация основных средств 2

Прочие операционные расходы 10

Расходы периода, всего 29,25 8 Цена продажи 1 куб. м. газа 2100 9 Акцизный налог 360 10 Земельный и прочие налоги 10 11 НДС 146

Налоги, всего 516 12 Прочие финансовые расходы 2 13 Прибыль до уплаты налога на прибыль 585,75 14 Налог на прибыль 12% 70,29 15 Чистая прибыль 515,46

Комментарий Минфина

— Верно ли утверждение представителя заправки, что НДС сказался на стоимости газа на АГНКС? Является ли введение НДС основанием для повышения цен на газ?

— Рассмотрев представленные расчеты, сообщаем, что помимо 55 сумов разницы за счет замены налога на потребление акцизным налогом, можно отметить следующее:

вместо 5% единого налогового платежа уплачивается 7% налог на добавленную стоимость (упрощенная форма);

добавились земельный и прочие налоги (в сумме 10 сумов);

добавлен налог на прибыль. При этом сообщаем, что чистая прибыль на уровне 515 сумов с каждого куб. м газа обеспечивает 33% рентабельность, что является чересчур высоким уровнем. Средний показатель по АГНКС республики составляет 10%. В связи с этим, чем меньше чистая прибыль, тем меньше дополнительные расходы по налогу на прибыль;

единый социальный платеж снижен с 25% до 12%.

Исходя из вышеизложенного сообщаем, что с 1 января 2019 года в связи с заменой налога на потребление акцизным налогом, а также переходом на уплату НДС расходы АГНКС в среднем увеличились расчетно на 100 сумов за куб. м. (при условии, что уровень рентабельности искусственно не завышен).

— Верно ли утверждение, что лимиты устанавливает Минфин? Можно ли отказаться от лимитов?

— Лимиты по республике по расходу природного газа устанавливает Министерство экономики. А по каждой АГНКС лимиты устанавливаются в индивидуальном порядке между АГНКС и АО «Узтрансгаз» исходя из общих лимитов, выделенных для всех АГНКС.

Отказаться от республиканских лимитов можно будет тогда, когда будет решена проблема недостатка природного газа в республике.