Уже больше недели в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях наблюдается дефицит метанового топлива на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС). Многие заправки временно не функционируют, на других образуются многокилометровые очереди, в которых водители стоят часами. Машины без топлива совместными усилиями водителей передвигаются до заправки, рассказал «Газете.uz» руководитель одной из заправок в Алтыарыкском районе Ферганской области.

По его словам, очереди на заправках образовались из-за снижения давления в магистральных газопроводах ниже уровня, при котором работает компрессор на заправках. «На заправках, которые находятся на трассе, упало давление. Если раньше доходило до 7 кг/кв. см, то сейчас ниже 2 кг/кв. см. Компрессор на моей заправке работает при давлении минимум 3 кг/кв. см. Такое состояние уже продолжается 10 дней», — объяснил он.

Как отметил собеседник, заправки получили письма с предупреждением о том, что проблемы с подачей газа возникли из-за выхода из строя компрессора Мубарекского газоперерабатывающего завода. Письмо от 21 декабря подписано заместителем начальника территориального филиала газоснабжения по Ферганской области.

«Аналогичные проблемы со снижением давления в зимний период были и в прошлые годы, но не до такой степени. В прошлом году очереди наблюдались три-четыре дня. Обычно это происходит в связи с резким похолоданием», — пояснил представитель АГНКС.

Администрация Алтыарыкского района предложила заправкам выбрать удобный график для реализации метана. Если раньше АГНКС работали круглосуточно, сейчас они заправляют машины в определенное время. «Меня спросили, в какое время удобно работать. Я сказал, что когда соседние заправки отдыхают, давление может вырасти, так как газ мы получаем из одного места. Поэтому выбрал время от 20:00 до 8:00. То есть я получил разрешение на 12 часов. В это время другие заправки временно не работают», — пояснил он.

Руководитель АГНКС отметил, что даже если наблюдается дефицит газа, то с бензином никаких проблем нет. «Не знаю, но почему-то все покупают газ, даже если можно купить бензин, заправки свободны. Хотя есть некоторые машины, которые полностью адаптированы под газ», — заявил он.

Ответ «Узтрансгаза»





Начальник управления компании «Узтрансгаз» Эркабай Алиев в интервью «Газете.uz» объяснил проблемы на АГНКС резким похолоданием.

«Из-за резкого похолодания в республике жители начали потреблять больше электроэнергии. Так как наш основной потребитель — это „Узбекэнерго“, у них возникла потребность в дополнительных объемах газа — сверх установленного лимита. Если по плану каждый день мы должны предоставлять „Узбекэнерго“ 51 миллион кубометров природного газа, сейчас мы доставляем 52−53 миллиона кубометров. Из-за похолодания, дополнительного потребления электроэнергии и сокращения резервов давление природного газа, доставляемого в Ферганскую долину, упало», — сказал он.

Что касается АГНКС, то там есть компрессоры, которые работают при определенном давлении — 6, 7, 12 кг/кв. см. Из-за резкого падения давления компрессоры на некоторых станциях не могут работать.

В последние годы АГНКС ввозят в страну компрессоры, которые работают при низком давлении газа — от 1 до 3 кг/кв. см. «Мы не отключали полностью заправки от газоснабжения. Работа заправок была ограничена в период с 20:00 до 6:00 владельцами заправок совместно с хокимиятами и территориальными филиалами газоснабжения. Газ выдается по графику. В некоторых регионах может отсутствовать электроэнергия, тогда заправка не может работать, даже если поставляется газ», — пояснил представитель «Узстрансгаза».

При этом заправки, находящиеся на магистральных дорогах, не закрываются. «Причина очередей на трассах — неспособность заправок работать при низком давлении газа», — отметил Эркабай Алиев.

В Узбекистане число АГНКС увеличилось с 508 в 2016 году до 692, а потребление газа заправками — с 1,9 до 2,6 миллиарда кубометров. По состоянию на 1 декабря наибольший объем потребления приходится на Андижанскую область — 270,9 миллиона кубометров, Наманганскую область — 321,5 миллиона и Ферганскую область — 292,7 миллиона.





Информация об объемах газа, доставленных на АНГКС в 2015—2018 годах. Источник: «Узтрансгаз».

«Проблемы наблюдаются в основном в Ферганской и Андижанской областях. Сейчас идет дополнительная поставка газа. Если раньше условно они получали 10 тысяч кубометров, то сейчас — 15−20 тысяч. До конца зимы таких случаев больше быть не должно, так как с нового года у нас будет восстановлен ресурс и определена новая норма», — заверил Эркабай Алиев.

Приоритетные потребители

Согласно постановлению Кабинета Министров от 12 января 2018 года, приоритетными для поставки природного газа являются бытовые потребители, в том числе семейные предприятия, а также потребителям стратегического значения и социальной значимости. «Это население и „Узбекэнерго“. Другие организации делятся по категориям. Газовые заправки не входят в этот список, но в стране же есть бензин», — признал он.

Кроме того, постановлением правительства от 24 декабря 2008 года в Узбекистане утвержден перечень потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию субъектами естественных монополий.

«В первую очередь, это население. Затем объекты социальной сферы — больницы, дошкольные образовательные учреждения, школы, вузы и другие. Из-за того, что на нас возложена задача обеспечить газом, в первую очередь, эти категории, мы вынуждены отключать от газоснабжения других потребителей и переводить их на резервное топливо», — рассказал начальник управления «Узтрансгаза».

Говоря о резервном топливе, Эркабай Алиев указал на постановление Кабинета Министров, по которому с каждым потребителем составлен договор на поставку природного газа, в котором должны быть указаны месячные объемы поставки газа по территориям республики, определяемые «Узтрансгазом» исходя из ресурсных и технических возможностей газотранспортной системы.

Для бесперебойного газоснабжения потребителей и стратегической организации «Узбекэнерго» на период похолодания сезонные потребители переводятся на резервные виды топлива.

«При заключении договоров потребители предупреждаются о том, что они должны иметь неснижаемый запас резервного топлива, обеспечивающий потребность не менее трех месяцев, и переходить на работу на нем в периоды похолоданий. Например, возьмем теплицу — если в газотранспортной системе происходит отключение, она не должна терять продукты и терпеть убытки. Они должны быть предупреждены заранее», — сказал собеседник.

Согласно постановлению президента от 12 июля 2018 года, хокимиятам областей исходя из потребностей поручено утвердить список категорированных и особо важных объектов, не подлежащих отключению от сетей электроснабжения и газоснабжения в осенне-зимний период 2018—2019 годов.

«В первую категорию входит население, затем — стратегические объекты, после — экспортные организации. В это время другие потребители третьей категории отключаются от газоснабжения, от них требуется перейти на резервное топливо. В среднем это при температуре −5…−10 градусов Цельсия. Они должны обеспечить себя резервным топливом. Это, в первую очередь, защитит их с экономической точки зрения», — подчеркнул представитель «Узтрансгаза».

Долгий путь газа





Еще одной причиной снижения давления газа Эркабай Алиев назвал местоположение Ферганской долины.

«Резерв для увеличения мощности есть, но Ферганская долина находится дальше других городов. Газ, который доставляется из Карши, проходит через Бухару, Джизак, Сырдарью, Ташкент и потом доходит до Ферганской долины. Сначала насыщаются эти регионы, а после — долина», — отметил он.

Отвечая на вопрос о возможной прокладке отдельной линии газопровода до Ферганской долины, он упомянул отдельные линии газоснабжения, действовавшие в Советском Союзе. «Раньше в СССР были отдельные линии — через Таджикистан и Северный Сох в Кыргызстане. Кажется, сейчас ведутся переговоры по этому вопросу и возобновлению этих путей», — сказал начальник управления «Узтрансгаза».

Еще одной проблемой является то, что газоперерабатывающие заводы добывают газ не в том объеме, который изначально планировался. «Например, вы прогнозируете, что из этой скважины вы будете добывать 10 тысяч кубометров газа, но реальная мощность в итоге — 5000 кубометров», — сказал он.

Ожидается, что с учетом запуска инвестиционных проектов в 2019 году потребность в газе вырастет на 20% по сравнению с текущим годом.