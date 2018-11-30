Представители «Узбекнефтегаза» и «Узтрансгаза» на брифинге в четверг объяснили, почему на газовых заправках резко выросли цены и что было предпринято для их снижения.
Напомним, до 16 ноября газ продавался АГНКС по 789,74 сума за 1 кубометр (оптово-отпускная цена — 289,74 сума плюс специальная инвестиционная надбавка — 500 сумов). С 16 ноября, согласно постановлению правительства Узбекистана, цена была повышена до 800 сумов, включая инвестиционную надбавку.
Как сообщал «Газете.uz» руководитель метановой заправки в Самарканде, из-за лимита, установленного «Узтрансгазом», финансовое положение газовых заправок ухудшилось после изменения цен на газ и включения инвестиционной надбавки в его стоимость.
Он пояснил на примере: «Заправка запрашивает у „Узтрансгаза“ 500 тысяч кубометров газа, однако компания дает только 400 тысяч, а за покупку сверх лимита придется платить по двойному коэффициенту. Если раньше мы платили 290 сумов за 400 тысяч кубометров и 580 за дополнительные 100 тысяч кубометров плюс сумму инвестиционной надбавки (500 сумов за кубометр),
т. е.1080 сумов, сейчас за сверхлимит мы должны платить 1600 сумов».
Это привело к тому, что в Андижанской области цена 1 кубометра метана выросла с 1700—1800 до 2100−2200 сумов, в Самаркандской области — до 1950−2000 сумов. Повышение цен на газ, в свою очередь, привело к тому, что водители такси подняли цены на услуги.
Как рассказали «Газете.uz» жители Самаркандской области, в Самарканде таксисты подняли цены с 3000 до 4000 сумов, водители маршрутных такси «Зиадин-Навои» — с 5000 до 6000 сумов, стоимость проезда по тому же маршруту на автомобилях Damas выросла с 3000 до 4000 сумов. При этом после снижения цен на заправках тариф не снизился.
21 ноября Министерство финансов пригрозило газовым заправкам санкциями за «необоснованное повышение цен» на 17%. В последующие дни цены на АГНКС начали снижаться и возвращаться на прежний уровень.
Начальник Управления эксплуатации газопроводов и сооружений «Узтрансгаз» Акмаль Эшонкулов сообщил, что для устранения дефицита газа на АГНКС «Узбекнефтегаз» в ноябре выделил дополнительно 40 миллионов кубометров газа.
«Меры уже приняты, цены снизились до 1800−1900 сумов. Произошло небольшое недопонимание», — сказал он.
«Узбекнефтегаз» проанализировал финансовое состояние АГНКС и сделал вывод, что с учетом кредитов и процентных ставок, зарплат сотрудникам и налогов при цене 1700−1800 сумов за кубометр газа рентабельность газовых заправок составляет примерно 10%, сообщил заместитель председателя компании Одил Темиров.
«В 2017 году мы предоставили АГНКС 2,5 миллиарда кубометров газа, в 2018 году ожидается уже 2,7 миллиарда, а в 2019 году — более 3 миллиардов кубометров», — заявил он.
Aziz Bek
Хлебзаводам в два раза повысили стоимость газа. Хлебзаводы и так еле выживают.
jamshid barotov
А цены за проезд таки останется привыкайте господа. Зарплаты подняли на 10% с учетом официальной инфляции 17%. За ним последовало инфляция 25% но об этом ни кто не говорит.
Sarvar Mukhamedov
Торговым точкам повысили газ до 600 сум, ой какое же недопонимание, ерунда совсем)))
Шухрат Михраев
Что за новая тенденция “лимитировать“ для народа? Меньше экспортируйте в другие страны, и нам будет хватать. В первую очередь нужно удовлетворить спрос внутри страны, а уже потом заниматься экспортом, разве это не очевидно?