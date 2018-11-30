Представители «Узбекнефтегаза» и «Узтрансгаза» на брифинге в четверг объяснили, почему на газовых заправках резко выросли цены и что было предпринято для их снижения.

Напомним, до 16 ноября газ продавался АГНКС по 789,74 сума за 1 кубометр (оптово-отпускная цена — 289,74 сума плюс специальная инвестиционная надбавка — 500 сумов). С 16 ноября, согласно постановлению правительства Узбекистана, цена была повышена до 800 сумов, включая инвестиционную надбавку.

Как сообщал «Газете.uz» руководитель метановой заправки в Самарканде, из-за лимита, установленного «Узтрансгазом», финансовое положение газовых заправок ухудшилось после изменения цен на газ и включения инвестиционной надбавки в его стоимость.

Он пояснил на примере: «Заправка запрашивает у „Узтрансгаза“ 500 тысяч кубометров газа, однако компания дает только 400 тысяч, а за покупку сверх лимита придется платить по двойному коэффициенту. Если раньше мы платили 290 сумов за 400 тысяч кубометров и 580 за дополнительные 100 тысяч кубометров плюс сумму инвестиционной надбавки (500 сумов за кубометр), т. е. 1080 сумов, сейчас за сверхлимит мы должны платить 1600 сумов».

Это привело к тому, что в Андижанской области цена 1 кубометра метана выросла с 1700—1800 до 2100−2200 сумов, в Самаркандской области — до 1950−2000 сумов. Повышение цен на газ, в свою очередь, привело к тому, что водители такси подняли цены на услуги.

Как рассказали «Газете.uz» жители Самаркандской области, в Самарканде таксисты подняли цены с 3000 до 4000 сумов, водители маршрутных такси «Зиадин-Навои» — с 5000 до 6000 сумов, стоимость проезда по тому же маршруту на автомобилях Damas выросла с 3000 до 4000 сумов. При этом после снижения цен на заправках тариф не снизился.

21 ноября Министерство финансов пригрозило газовым заправкам санкциями за «необоснованное повышение цен» на 17%. В последующие дни цены на АГНКС начали снижаться и возвращаться на прежний уровень.





Начальник Управления эксплуатации газопроводов и сооружений «Узтрансгаз» Акмаль Эшонкулов сообщил, что для устранения дефицита газа на АГНКС «Узбекнефтегаз» в ноябре выделил дополнительно 40 миллионов кубометров газа.

«Меры уже приняты, цены снизились до 1800−1900 сумов. Произошло небольшое недопонимание», — сказал он.

«Узбекнефтегаз» проанализировал финансовое состояние АГНКС и сделал вывод, что с учетом кредитов и процентных ставок, зарплат сотрудникам и налогов при цене 1700−1800 сумов за кубометр газа рентабельность газовых заправок составляет примерно 10%, сообщил заместитель председателя компании Одил Темиров.





«В 2017 году мы предоставили АГНКС 2,5 миллиарда кубометров газа, в 2018 году ожидается уже 2,7 миллиарда, а в 2019 году — более 3 миллиардов кубометров», — заявил он.